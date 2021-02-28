理大研可調頭帶N95 已供醫局測試

2003年SARS爆發時為前線醫護的林清說，深深體會到保護裝備的重要，並經常免費為不同有潛質的生產商改良口罩設計，自言「國難當前，匹夫有責」。他說早前和一間本地口罩生產商合作，希望研發一款適合不同臉形的口罩，研究時冀以環保為原則，不希望外加其他如耳帶扣等物料。

已申專利 稱面形配合度八成合格

他以加上刻度的合成橡膠製造該口罩的頭帶，以特別方法釘裝，未戴上時可調校頭帶長度，並可記下刻度，方便下次再戴時調整。戴口罩時，使用者需反起頭帶，頭帶便不會再「走位」。早前研究數據顯示，該口罩面形配合度的合格率達八成。被問及會否採用該款口罩，醫管局回應稱，外科呼吸器供應持續緊張，會繼續研究其他替代產品。

林清2001年畢業後在公立醫院當護士，SARS爆發時在威爾斯親王醫院工作，在首先爆疫的8A病房停止運作後，協助重開一個分流病房，其間自己亦接觸到一名SARS病人，其後他身體產生抗體，幸沒發病。他說SARS爆發前，醫護一般不戴口罩，認為是尊重病人的表現，SARS後大家更着重保護裝備。

林清2006年因患眼疾，被迫從前線退下，轉為執教鞭，先在公開大學任教12年，其後轉到理大。他在公大時受其上司、立法會前議員李國麟所託，為一些準備到醫院實習的學生安排口罩fit test，開展其研究口罩工作，「人生去到某一步，睇番轉頭先知嗰一點係有用」。