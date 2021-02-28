研究採頭帶生產改耳掛 表現有差異 醫局納米口罩商引論文 學者批誤導

明報記者 張煒明

有關論文由時任理大護理學院副教授孫桂萍及其團隊於2019年發表，比較NASK納米口罩及兩款公立醫院常用的3M1860系列及1870+系列口罩，讓104名護士學生戴上有關口罩約半小時，其間做一些醫療程序，再就口罩表現評分。結果顯示，納米口罩在透氣度、舒適度、面部壓力等8項指數，評分皆比3M口罩高，面形配合測試（fit test）合格率和細菌過濾效率亦較3M高。

撰文學者：不知道論文被上載

現為東華學院護理學院院長的孫桂萍接受本報查詢稱，當時用於研究的NASK納米口罩為頭帶式，並非耳掛式，「同佢𠵱家賣畀HA（醫管局）個model係幾唔同」，她並不知道該公司將其論文放於網站，亦無通知她，「我就覺得有少少misleading（誤導），我份paper（論文）係用過頭（頭帶式），佢用另一方式固定」。她說「過頭同掛耳係有分別，國際上有標準」。

美國疾病管制與預防中心網頁指出，購買耳帶式呼吸器時要小心，因耳帶式呼吸器難達到適當面形密合度（adequate fit），而美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）認證的口罩一般並非耳帶式。

孫桂萍說，當初並不認識研發NASK納米口罩的盈宗製藥，數年前由納米及先進材料研發院（NAMI）介紹認識對方，得悉對方想以納米技術研發口罩，遂以其學院資源及內部撥款，看看如何改善其產品的原型，「我哋用咗成年幫佢改善鼻托、頭帶，畀咗一啲意見」、「同佢去鴨寮街四圍搵，用邊啲物料最好」。她說研究期間雙方無簽協議，亦無參與其商品化的工作，論文刊出後欲邀請對方合作其他研究，對方不太積極回應。後來她從NAMI得知該口罩在日內瓦贏得發明獎項，對方亦無答謝其團隊。

廠商：受邀提供產品作研究 無合作關係

盈宗製藥回應稱，2015年收到孫桂萍及其團隊邀請，希望該公司提供口罩作研究，強調該公司是受邀，未與對方建立任何合作關係。該公司其後將研究結果放於網上供市民查閱，從未收過孫桂萍或其團隊要求將論文下架。本報翻查NASK網頁，在產品介紹下仍有頭帶式及耳掛式兩款口罩。

另外，本報發現該納米口罩兩個批次的耳帶長度約有0.5厘米分別，有醫護人員指醫管局未有再安排前線醫護做fit test。有份撰寫論文的理大護理學院助理教授林清稱，根據其研究，如口罩的耳帶或頭帶力度有變，其面形配合度亦會改變，醫護應重新做fit test。負責認證該口罩的英國標準協會（BSI）回應稱，如耳帶長度有變，需再提交口罩予該會認證。盈宗製藥未正面回應有否再向BSI提交口罩，只稱獲第三方包括BSI定期到生產廠房評審，確保口罩符合國際標準。醫管局稱已向製造商反映員工對該口罩耳掛繩長度的關注，如員工懷疑口罩不合適，可重新做fit test。

本報早前報道，供應醫管局的納米口罩並無跟隨歐盟要求，將相關歐盟標準及級別等規格印在每一個口罩表面。BSI早前稱會調查事件。BSI近日回應本報稱已完成調查，因保密原因未能交代結果。香港海關稱暫未發現有違反《商品說明條例》情况。