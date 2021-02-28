葉劉呼籲 停文革式批鬥劉利群

稱有政務官表示十分擔憂

葉太說，政府內的資深政務官已「買少見少」，大家應好好珍惜這些由政府培育多年的政務官，以免影響政府有效運作。她提到，當政府宣布劉利群獲晉升為食衛局常秘後，很多建制派的網上群組及網頁均鋪天蓋地攻擊劉，包括指她在前年社會事件期間沒好好處理連儂牆。她稱，雖然劉利群擔任食環署長時，社會上有一些對劉工作不滿的聲音，如處理連儂牆不力、衛生環境倒退等，但據她了解，當時食環署沒有清拆連儂牆是因有訴訟尚未審議，雖然做法值得商榷，但這決定是獲得劉利群上司認同；至於指食環署「雙重標準」、拆除支持國安法的標語，葉太稱相關行動非由該署負責。

葉太又說，有人質疑劉的丈夫、社聯行政總裁蔡海偉是「黃絲」，指劉不符合愛國者標準，而令劉被扣上「黃絲」帽子，是十分要不得，強調應對事不對人；劉利群是否政治正確、是否「愛國者」，應由其上司處理，而不是向她作出鋪天蓋地式的人身攻擊。