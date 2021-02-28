接查詢翌日移走廢料 12日後回覆傳媒確認事件

本報記者2月10日到棄置建築廢料的地點觀察，同日向聖公會以電郵查詢，一星期後，於17日再發電郵並致電聖公會，有職員稱需時了解事件，又指農曆新年期間不少職員仍未上班，着記者等候；結果聖公會於22日回覆，表示於2月11日已移走建築廢料，並清楚交代環保署及地政總署職員分別於18及19日到場視察，確認廢料已被移走。

環團：反映部門反應不夠快

長春社公共事務經理吳希文說，過去新界發生非法霸佔官地或傾倒建築廢料，地政總署一般做法是叫停霸佔行為，以及要求還原土地本來面貌，而環保署會就非法傾倒廢料行為執法，但要「人贓並獲」才可提出檢控。

他指今次事件反映部門對偏遠地區的土地違規活動反應不夠快，變相給予時間聖公會指示承建商移走廢物，以免被控，認為部門應檢討溝通機制，日後可以更迅速執法，加強阻嚇作用，亦可避免「先破壞後發展」。

（城市保育）