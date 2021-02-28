聖公會長洲地盤建築廢料棄官地 接本報查詢後清理 政府稱未見違規沒執法

【明報專訊】香港聖公會位於長洲的靜修院最近有擴建工程，有行山者發現，施工地盤不遠處的官地懷疑有人非法棄置建築廢料，兩地點間更開闢了條小路。本報記者到場觀察確認情况屬實，並在同日先後向聖公會及多個執法部門查詢，結果地政總署及環保署在聖公會的工程承辦商移走廢料後一星期才陸續派職員到場視察，未發現違規，故未有執法。有環團指部門執法欠效率，擔心給予公眾錯誤信息，以為政府放生違規行為。
明報記者 馬耀森
有行山者於2月9日在facebook發帖文，指長洲以東花坪發現一幅土地被棄置建築廢料，當中地磚的款式與附近正在施工的聖公會靜修院廣場相若，懷疑有人貪方便，將廢料傾倒在附近草叢。本報記者2月10日到上址觀察，發現聖公會靜修院以東約100米有一個正在施工的廣場，地面已被平整及鋪上地磚，欄杆掛有印着「靜修園香港聖公會」及「此靜修園屬香港聖公會物業」（「園」應為「院」）字樣的木板；地盤旁邊開出一條約20米長的小路，小路盡頭草叢有一批建築廢料，佔地約數百平方呎。
聖公會：誤放官地範圍
聖公會於上周一（22日）回覆本報查詢時表示，當負責靜修院工程的顧問公司發現有建築廢料「誤放於政府土地範圍後」，已指示工程承辦商於2月11日移走建築廢料；聖公會又稱，環保署與地政總署職員先後於18日與19日到場視察，確認廢料被移走，聖公會亦已責成工程顧問公司須加強監督工程承辦商的表現。
翻查政府地圖，顯示聖公會靜修院附近正在施工的廣場，位於一幅私人土地上，面積約656平方米，土地用途為住宅（丙類）；至於被棄置建築廢料位置和新開闢小路，均位於政府土地。
由於涉事土地曾有被砍伐樹木痕迹，本報記者先後向多個部門查詢，離島地政處於17日回覆表示沒有收到申請於上址放置建築廢料，處方會安排視察，如確認有非法佔用政府土地情况，會採取執管行動。該處上周五（26日）再回覆，表示已派員視察該地點，沒有發現非法佔用政府土地。環保署於上周五（26日）回覆稱，該署於17日接獲部門通知懷疑傾倒建築廢物，翌日派員調查時沒有發現任何建築廢料，估計廢料已被移走，沒發現有違反《廢物處置條例》。
規劃署則表示，該地點位於《長洲分區計劃大綱草圖》劃為「綠化地帶」用途範圍內，該署並沒有涉及該地任何規劃申請，而由於該地不屬發展審批地區圖（DPA）覆蓋的範圍，規劃監督在該處沒有執管權力。
區議員料承建商貪方便 省數千元
離島區議員梁國豪表示，早前收到居民投訴，指靜修院附近進行工程，以及在附近傾倒建築廢料，估計承建商貪方便，未有運到長洲以北的廢物轉運設施，亦可省回數千元費用。他指長洲不時有非法發展個案，但非法傾倒建築廢料情况不算嚴重。