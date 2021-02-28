聖公會長洲地盤建築廢料棄官地 接本報查詢後清理 政府稱未見違規沒執法

明報記者 馬耀森

有行山者於2月9日在facebook發帖文，指長洲以東花坪發現一幅土地被棄置建築廢料，當中地磚的款式與附近正在施工的聖公會靜修院廣場相若，懷疑有人貪方便，將廢料傾倒在附近草叢。本報記者2月10日到上址觀察，發現聖公會靜修院以東約100米有一個正在施工的廣場，地面已被平整及鋪上地磚，欄杆掛有印着「靜修園香港聖公會」及「此靜修園屬香港聖公會物業」（「園」應為「院」）字樣的木板；地盤旁邊開出一條約20米長的小路，小路盡頭草叢有一批建築廢料，佔地約數百平方呎。

聖公會：誤放官地範圍

聖公會於上周一（22日）回覆本報查詢時表示，當負責靜修院工程的顧問公司發現有建築廢料「誤放於政府土地範圍後」，已指示工程承辦商於2月11日移走建築廢料；聖公會又稱，環保署與地政總署職員先後於18日與19日到場視察，確認廢料被移走，聖公會亦已責成工程顧問公司須加強監督工程承辦商的表現。

翻查政府地圖，顯示聖公會靜修院附近正在施工的廣場，位於一幅私人土地上，面積約656平方米，土地用途為住宅（丙類）；至於被棄置建築廢料位置和新開闢小路，均位於政府土地。

由於涉事土地曾有被砍伐樹木痕迹，本報記者先後向多個部門查詢，離島地政處於17日回覆表示沒有收到申請於上址放置建築廢料，處方會安排視察，如確認有非法佔用政府土地情况，會採取執管行動。該處上周五（26日）再回覆，表示已派員視察該地點，沒有發現非法佔用政府土地。環保署於上周五（26日）回覆稱，該署於17日接獲部門通知懷疑傾倒建築廢物，翌日派員調查時沒有發現任何建築廢料，估計廢料已被移走，沒發現有違反《廢物處置條例》。

規劃署則表示，該地點位於《長洲分區計劃大綱草圖》劃為「綠化地帶」用途範圍內，該署並沒有涉及該地任何規劃申請，而由於該地不屬發展審批地區圖（DPA）覆蓋的範圍，規劃監督在該處沒有執管權力。

區議員料承建商貪方便 省數千元

離島區議員梁國豪表示，早前收到居民投訴，指靜修院附近進行工程，以及在附近傾倒建築廢料，估計承建商貪方便，未有運到長洲以北的廢物轉運設施，亦可省回數千元費用。他指長洲不時有非法發展個案，但非法傾倒建築廢料情况不算嚴重。

（城市保育）