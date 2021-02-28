大馬華僑當年受惠免試執業 認同引入海外港人醫生

97年隨港人妻子來港

羅思偉是馬來西亞華僑，在當地沙巴長大，後來遠赴英國讀醫科，並認識港人妻子。他畢業後在英國做了數年臨牀工作，就開始專注公共衛生工作。1997年，他隨妻子來港，由於當年英聯邦國家醫生可免試在港執業，他順利在港獲正式醫生註冊。

信願回流港人醫生不多

醫生過剩可能性低

近四分之一個世紀後，香港或將再次免試引入海外醫生，港府擬修例容許合資格非本地培訓醫生可免執業試註冊。羅認為人口老化下醫生不足，只加醫科學額仍難應付，認同可試行上述免試方案，但他相信不會有很多港人醫生在外地取得執業資格後想回港，因此相信令本港醫生過剩可能性低。

對於外界擔心醫生過盛或重現千禧年代公院推「肥雞餐」減醫生，羅思偉說當年與今時今日情况相異，「（現時）政府對醫管局承擔相當大，不然不會有兩個十年醫院發展計劃共5000億元的投入，醫管局撥款周期亦是以3年計，從預算上看到政府對公共醫療有承擔，在這前提下，加上醫療需求增長和人手不足，相信不會像千禧年代般再出現『肥雞餐』」。

羅思偉說，醫管局一定是優先吸納本地培訓的醫生，仍有不足才聘請非本地培訓醫生，「這是步驟問題，倒水發現差不多滿了，就不會再倒」。

新方案下獲認可院校畢業的非本地培訓港人醫生可豁免執業試，在公營機構工作滿5年便可在港註冊，有醫生質疑在職評估不能取代執業試，以評核醫生是否有能力在港取得全面醫生註冊。

信在職評核可保水平

羅思偉說，醫管局員工每年都要接受工作表現評核，有人表現出色，亦有人過不了試用期，醫生工作表現評核包括醫學知識、醫生技術是否夠安全、會不會對病人造成傷害、與病人溝通上是否清晰等，「作為一個主管，下屬的表現都講不到，似乎講不過去」。