醫局新東總監羅思偉退休 轉掌基因組中心

讚醫局講解防疫裝備公開數量

助疫情初期穩定軍心

醫管局新界東醫院聯網總監羅思偉回憶，去年初新冠疫情初起時醫院人心惶惶，不論什麼臨牀環境都全副保護衣上陣，「同事真係好擔心」，個人保護裝備消耗得很快，同時難買到口罩補貨，曾只剩一個月多用量，威爾斯親王醫院短時間內諮詢感染控制組，推出個人保護衣指引，解釋不同臨牀環境所需裝備，醫管局亦決定定期公布裝備數字，做到資訊透明，他認為這兩項舉措有助「穩定軍心」。

疫情高峰期間加上保護裝備不足，羅思偉說新界東聯網一度一刀切減少非緊急手術，幾乎只做緊急手術，但推行至第二周，前線反映延長了肺癌手術輪候時間至逾6至8周的指標，聯網即作調整，增加手術節數，最後去年肺癌手術宗數較疫情前更多、輪候時間更短。

見證疫下親情受考驗

有母命傭人代入病房照顧病童

疫情見盡人性，羅思偉回憶有一家人同染疫，分別在成人和兒科病房隔離留醫，醫護不忍骨肉分離，在各部門協調下安排一家人在同一兒科病房留醫；有兒童受感染需隔離，母親卻不願親自照顧小朋友，堅持要求無受感染的外傭入病房，羅思偉形容這是不道德的，外傭既非親屬，亦不能要求無感染者承受風險，直接拒絕了其要求。

另一邊廂，亦有無受感染的母親堅持陪伴確診嬰孩，醫院諮詢衛生防護中心後，教導該母親防感染措施和提供持續健康監察，她雖知悉受感染的風險，仍選擇入住隔離病房數周，日夜照顧嬰兒，最後嬰兒康復出院，母親亦無受感染，醫護大受鼓舞。

迎戰4波疫情後，終有新冠疫苗抵港。對羅思偉來說，在全球大疫症下，「不是打（疫苗）或不打，是揀邊隻疫苗去打」的問題。他認為選擇疫苗要視乎個人情况，BioNTech有效率較高，適合常赴海外公幹者，盼副作用較少者則較適合接種科興。至於他的選擇，他說：「我冇咁多地方去，我怕副作用多些。」

威院正籌備醫護接種疫苗，正向醫護查詢接種意願和疫苗選擇，羅思偉說，如選科興的醫護可到職員診所接種；若選BioNTech則要到社區接種中心，該院正籌備有關交通安排，例如在下班時間提供往接種中心的穿梭巴士，盼方便員工。他強調接種屬自願性質，但目前部分醫護需每兩周驗病毒一次，若打疫苗後有抗體，不排除日後接種者檢測安排或有區別，但需由醫管局傳染病及緊急應變中央委員會討論。

稱華南人基因數據不多

港發展基因醫學空間大

在公營衛生系統工作近四分之一個世紀，羅思偉本月卸任新東總監一職，下月轉跑道執掌新設的香港基因組中心，擔任行政總裁，推行香港基因組計劃。羅思偉說華南人與其他亞洲人以至西方人基因大不同，而華南人基因數據不多，「一日不發展，一日不能夠有進步」，認為在香港發展基因醫學的空間很大。他說中心日後除了會做未能診斷疾病、遺傳性癌症，亦會為腦退化症、猝死者分析基因，希望藉分析港人基因有助發展精準醫學，做到「用香港人數據為香港人治病」。

明報記者 朱韻斐