團體促立例護野牛 籲勿餵免失覓食能力

譚詩詠於2013年創立西貢護牛天使，協助處理牛阻路、拯救受傷及被困的牛，平均每月協助處理2至3次事故。該機構亦多次協助及教導警方用樹枝等物件引導阻路牛群返回郊野公園，並為警員提供「處理大型動物」訓練課程。

牛不屬野生動物 餵飼無例管

譚稱，流浪牛已「野化」，故會稱其為「野生牛」，惟野牛不被納入野生動物保護條例，現時無法例保護或規管野生牛，若有市民餵飼，最多只能以亂拋垃圾檢控。她希望漁護署能將野牛劃分為獨立類別，另外立例保護及規管，亦要加強執法及票控餵牛者。她說，餵飼會令野牛失去覓食能力，「只會等人餵，試過幾隻牛圍住人架車搵食」，而野牛在大自然會自行調節覓食習慣，「唔會無嘢食」，呼籲市民不要餵飼任何糧食。

疫下多人露營，譚建議市民將人類食物掛上樹，或用密實盒裝食物。

漁護署回覆本報查詢稱，流浪牛不屬野生動物，現時無相關法例規管市民餵牛。署方勸喻市民不要餵牛，否則會養成牛向遊客討食或在垃圾箱覓食的習慣，對其健康亦有害。