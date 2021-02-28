警去年拘50人涉虐畜 3年新高 女子救剪耳狗獲嘉許：勿「畀嬲」不舉報

剪耳狗主判社服 舉報者批欠阻嚇

梁詠嫻是愛狗之人，有17年養狗經驗，去年4月從網上帖文得知元朗有被放養在花園的唐狗被剪掉雙耳，且傷口未獲妥善處理，令她非常心痛。她前往現場查看，發現狗主不在屋內，花園多處有狗糞，唐狗雙耳發炎，她遂聯絡愛護動物協會。她說愛協當時說情况「唔係太惡劣」，有水有糧，不構成虐畜，建議她找獸醫評估。梁其後聯絡獸醫上門評估及報警，狗主其後被控殘酷對待動物，被判160小時社會服務令。

警方今日舉行「動物守護．社區大使」計劃啟動禮暨動物守護者嘉許禮，梁詠嫻獲頒動物守護者嘉許狀。她呼籲市民見到懷疑虐待動物個案，不要只在網上按「嬲嬲」，應「行多一步」挺身而出舉報。她認為現時法例罰則過輕，阻嚇力不足，令社會出現很多虐待動物個案，希望加重罰則，並建立完善制度保護動物。

她又提醒，市民若見到懷疑虐待動物或疏忽照顧動物，切勿破壞現場環境證據，不要急於餵糧水，應先聯絡愛協或警方跟進，因為有水或糧食，愛協很難介入。

警方支援科高級督察（策劃行動）陳欣彤說，去年警方接獲70宗殘酷對待動物案件，偵破39宗，50人被捕；2019年接獲60宗相關案件，36人被捕；2018年接獲105宗相關案件，41人被捕。被問及殘酷動物案件偵破率不高，警方說這類案件調查有困難，貓狗不會說話，現場難有證人，需要公眾舉報及提供證據。

警查虐畜專隊改名「動物罪案隊」

警方表示已招募近200名社區領袖及大使，協助在學校及社區宣傳愛護動物，以及將網上懷疑虐畜個案通知相關警區，鼓勵公眾提供調查資料及舉報。

警方亦公布，22個警區的專責處理虐待動物的刑事調查專隊改名為「動物罪案警察專隊」。