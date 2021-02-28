無差別反國安法「難言效忠」 會考慮過往行為

公民黨主席梁家傑回應稱，現時政府就是想說得「不清不楚」，現實是「人治」時代，「佢（當權者）想郁邊個就邊個」，無人知悉做什麼會有事、什麼會無事。

梁家傑：無人知悉做什麼會有事

曾國衞昨在商台《政經星期六》表示修例不是要對區議員秋後算帳，而是要落實「愛國者治港」和國安法要求。他說若區議員拒絕或忽略宣誓，就不具備公職資格；過去參選立法會被選舉主任認定不符擁護、效忠的區議員，在修例通過後也會喪失議席。

去年5月、即港區國安法通過前，300多名區議員聯署反對立法，曾國衞被問到此舉是否不符擁護、效忠，他說法例通過後區議員要真誠、莊重、完整地宣誓，如果能做到應可被接納，但稱「過去有呢個情况」，相信監誓人會一併考慮宣誓是否真誠。

熱血公民立法會議員鄭松泰2017年被判侮辱國旗罪成，此行為亦在負面行為清單上，他日前表明已改過。曾國衞昨澄清，法院只裁定相關者侮辱國旗，未依法認定其不擁護、不效忠。

曾國衞稱難評論會否有很多區議員拒絕宣誓而令大量議席懸空，強調「宣誓並不是大不了的事情」。