選舉改制中央主導 曾國衞：未知諮詢公眾否

公民黨主席梁家傑回應查詢稱，政府會否做公眾諮詢，相信曾國衞和特首林鄭月娥也答不到，他對此不抱期望。全國人大常委會昨起一連兩日在北京召開，人大常委譚耀宗上京前說暫未見有關香港議程。本報昨再向譚查詢有否香港議程，他說由於今次會議規定要保密，「適當時候再講」。

兩會會否有改制決定「無法知」

曾國衞昨在商台《政經星期六》說，政府現時目標是在今年9月5日舉行立法會換屆選舉。被問到是否在3月的全國人大、政協「兩會」就修改香港選舉制度有決定，他說暫無法知道。

被問到有人就夏寶龍上周一在研討會的講話，引伸到愛國要愛黨，曾國衞表示，根據《憲法》第一條，清楚說明中華人民共和國根本制度是社會主義制度，本質是由中國共產黨領導，「最低限制要接受它、尊重它。可以不同意他的政見，但不能破壞它」。對於持不同政見的人有否機會進入政治制度，他說可以持不同意見、善意批評，前提是真誠愛國、為香港好。

全國政協常委唐英年昨上京前說，愛國是天經地義，看不到理由反對。被問到「愛國」是否等同要「愛黨」，他說夏寶龍在講話中只提及要愛國家及國家的制度，沒提及要愛黨。他又說，香港回歸後只有一次能走完「政改五步曲」，政改最好當然由香港醞釀，但人大常委會可就選舉制度作最終決定，權力毋庸置疑。他相信及希望任何制度修改都會廣泛聽取民意。