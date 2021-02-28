3成員涉顛覆政權今提早報到 民主動力解散：完成歷史任務

成員：解散有利保釋

需保證不會續被指危國安

民主動力前身是「反董連任大聯盟」，2002年易名，2003年七一後開始多次為民主派做選舉協調。趙家賢稱，經召集人提出及執委會通過，民主動力即日停止運作及解散，「未來我們一定在《基本法》、《港區國安法》及一國兩制框架下，通過不同方式繼續為香港社會服務，奉公守法，維護香港繁榮穩定」。本報向他查詢解散是否因上述案件，他稱沒有補充。

民主動力的資金於1月初「35+大搜捕」中被警方凍結。有民主動力中人透露，解散的決定是成員研究過是對案情最理想的做法，因為大家要申請保釋，需保證不會繼續被指實施危害國安的行為。

「協調完不代表可參選」

李卓人：已無大意義

當年有份發起民主動力的支聯會主席李卓人說對協調日後可能「無得做」感惋惜，亦代表可以協調的時代已過去，現時政權以DQ來「扼殺參選資格」，「協調完都不代表可以參選」，協調已無大意義，在國安法下協調者的壓力亦巨大。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強說，「35+大搜捕」對民主動力打擊大，日後再做協調可能有更多顧慮，日後民主派調協更難，「不知未來政府會DQ成點，多不多人參選……可能DQ一輪後，參選的都是新面孔」，未必會與民主動力合作。他認為民主動力解散是「化整為零」，以免被一網打盡，這也是民主派組織未來的發展。至於民主派「無大台」協調會否對建制派有利，他稱要看選舉制度如何改變。