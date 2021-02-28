中大候任學生會撤參選宣言及政綱 校方未回應 員工總會冀收回割席決定

校友：撤政綱未辭職 處境「半天吊」

「朔夜」昨凌晨在社交平台宣布撤回參選宣言及政綱等有關文件，並刪去過往全部帖文。前特首梁振英昨在社交平台發文，質疑「朔夜」日前在記者會高舉「民意授權」，現在撤回參選宣言及政綱，「它的當選還有任何正當性嗎？」有不願透露姓名的校友稱，候任內閣基於其參選宣言當選，撤回政綱卻不辭職，處境有點「半天吊」，而學生會在有限資源下雖可履行職責，但是否只會執行會章的基本職責，現階段未能定論。

選委會裁妥為當選 明履新

中大學生會代表會選舉委員會昨宣布，選舉上訴期間未接獲任何投訴，「朔夜」妥為當選，並稱根據會章，選舉結果除司法委員會外，其他校內外勢力均不能挑戰選舉結果，當選單位將如期3月1日履新。中大員工總會會長劉善雅表示，候任內閣由4000名學生票選，認受性不容質疑，相信內閣撤回參選宣言及政綱不影響投票學生對其支持。她說校方以不對等的行動對待學生，而學生已快速撤回言論以回應，冀校方可撤回其決定。

校董劉國勳：收回不等於就無事

中大校董、民建聯立法會議員劉國勳歡迎學生會撤回參選宣言及政綱，但認為學生會曾發布有可能「踩界」的言論，「不等於收回就無事」，故校方應繼續原有決定。另一中大校董、工聯會立法會議員麥美娟認為應由校方自行決定如何回應學生會，強調其原則是學生不可在校內有違法行為。對於校方對學生會做法的回應會否影響日後中大綜合科研實驗大樓的撥款申請，二人表示兩者並無直接關係。

前副會長：料策略性退卻換活動空間

中大學生會歷屆成員日前發起聯署聲明，截至昨中午有超過4300人聯署。聯署發起人之一、第23屆中大學生會外務副會長蒙兆達稱，若校方堅持決定，便是一手扼殺學生會，他稱學生會的決定或是「策略性退卻」，以換取在高壓下的活動空間，做法可理解，但他認為校方的聲明用詞決絕，估計不會給學生會「生路」。他又說，事件反映政權在不同社會範疇找代理人「借刀殺人」，製造白色恐怖，而今次中大校董會、校長便成為政權的代理人，壓制學生組織，以達至控制社會的效果。現為職工盟總幹事的蒙兆達稱，類似做法同見於大企業。

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