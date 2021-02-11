【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現

【明報專訊】政府鼓勵香港青年到大灣區發展，特首林鄭月娥噚日話，「大灣區青年就業計劃」上月初開始接受僱主申請，至今已有約200間企業登記表示有意參與，職位空缺超過1400個，當中超過700個係創科職位。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布兩周年，林太噚日出席「灣區起跑線 青年創明天」起動儀式，宣布「大灣區青年創業資助計劃」、「大灣區創新創業基地體驗資助計劃」亦正式啟動，佢期望計劃可以令大家見證更多「獨角獸」出現。
資助200初創 支援4000青年
喺「創業資助計劃」下，港府預計批出約1億元，資助10幾個NGO，為近200家青年初創企業提供資助、向約4000名青年提供創業支援等。至於「創新創業基地計劃」下，NGO可獲得最多兩個項目、每個項目70萬元資助，等佢哋為港青舉辦短期體驗項目。
保良局參加咗大灣區青年創業資助計劃，已聯繫中山、深圳、廣州等地嘅青年創新創業基地，為青年創業者提供交流、在地支援等，創業者仲可獲最高60萬元種子創業基金支援。香港青年聯會、天使投資基金會亦有參與計劃，合辦「Fusion 融合未來」項目，成功申請者可分階段獲得合共51.6萬元無償創業資助等，申請期由噚日起至4月30日截止。