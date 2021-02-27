邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡

邱騰華昨在財政預算案記者會上說，去年11月兩地為旅遊氣泡定下的「熔斷機制」，即過去7天平均每日源頭不明個案若超過5宗，氣泡安排便暫停兩周，而過去兩周有關每日平均數仍是約4至5宗，反映疫情未穩定，因此現仍未有信心立即重啟旅遊氣泡。

參考本地疫情數據，本月15日有關平均數首次回落至低於5宗，但數字反覆，本周日至周二有關平均數又升破5宗。邱騰華提到，今次會考慮如何啟動氣泡才最穩妥，因不想啟動後又突然中止。他說即使市民現時接種疫苗，未來透過旅遊氣泡外遊時，相信仍必須在來回兩程皆接受檢測。

邱騰華去年曾提及與11國商討建立「旅遊氣泡」，被問到現時進度，他說除了新加坡，多地對與本港建立旅遊氣泡表示感興趣，但需顧及雙方疫情、衛生部門意見等，「我們不想成為國家外防輸入的缺口」。

另外，連續兩年財政預算案向旅發局撥款約8億元作疫後推廣旅遊業，邱騰華解釋，預計新一年全球旅遊業會逐步恢復，因此需更大力度推廣，又稱旅發局的財政是實報實銷，去年未用完的款項會回撥政府，不會浪費。問到去年旅發局向政府回撥金額，他稱手頭上無此數字。