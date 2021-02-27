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立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職

【明報專訊】立法會內會昨日舉手表決，一致通過修改《議事規則》和《內務守則》。其中針對議員行為極不檢點的處分、縮減議員在部分議案的發言時間，保留在任委員會正副主席的權力直至選出下任主席等5項議事規則的修訂，會由議事規則委員會主席謝偉俊於3月24日在立法會大會動議；而3項有關內務守則的修訂，包括不再容許在委員會提出無經預告而動議的議案，將於下周一生效。

委會禁提無預告議案 周一生效

就議員行為極不檢點的修訂，若動議獲通過，立法會主席可將極不檢點行為的議員點名，代主席之後會動議暫停相關議員職務，若動議通過，首次被點名行為不檢的議員要停職一周，第二次停職兩周，停職期間議員酬金會被扣起。

經民聯梁美芬昨日在會上指出，今次並非「加辣」而是改善「家規」，認為過去只逐離場的處分無阻嚇力，不然動輒要驚動警方，今次修訂有更多合理的層級讓主持會議的主席處理。新民黨主席葉劉淑儀稱支持修訂，批評之前衝擊主席台、濫用議事規則等情况出現；立法會秩序每况愈下，直至「攬炒派」離開，認為修訂能提高立法會效率，有助關乎經濟民生的法例盡快通過。

姚思榮：罰則「嚴重咗啲」

旅遊界姚思榮稱原則上支持修訂，但部分罰則「嚴重咗啲」，例如處理行為極不檢點議員的暫停職務期限和罰款。建測規園界謝偉銓也稱原則上支持修訂，但舉例彈劾特首及修改《基本法》等議案是大事，不應一刀切將發言時間由15分鐘減到5分鐘，建議可酌量增至7分鐘。

相關字詞﹕修改議事規則 議事規則委員會 謝偉俊

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