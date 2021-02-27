稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠

私家車10年增38%

陳帆：適當時候加牌費

陳帆及黃錦星昨出席預算案記者會。陳帆被多次追問政府為何在經濟低迷下仍增加私家車牌費及首次登記稅，他解釋政府留意到本港私家車增長「已去到一個點」，但道路和隧道容量有限，「不可能無限制增加」，認為是適當時候加費。

本港對上一次增加牌費及首次登記稅是2011年，當年加稅後9至12個月內，新增私家車數目只減少1.3%，之後反彈。陳帆昨承認較難準確評估今次加稅成效，但強調「過去經驗顯示有一定效用」，「唔係話要減幾多（私家車），而係增長去到幾多要採取措施」，以確保道路使用可以持續發展。

交通擠塞徵費 運輸署正做研究

運輸署長羅淑佩說，政府一直多管齊下紓緩交通擠塞，署方已開始就交通擠塞徵費做具體研究，建議制訂一套收費方案，現已初步完成交通模型建構工作，待疫情穩定後會調查市民出行習慣，有具體進展會向公眾交代。

另外，羅淑佩稱政府已就電子道路收費計劃初步諮詢持份者，而去年成立的國際專家小組參考外國經驗後，向政府建議須考慮配套、個人私隱，以及是否可清晰顯示收費區的方法等，政府會參考相關意見制訂先導計劃。她未有正面回應推出時間表。

環境局長黃錦星表示，政府目標是於2035年或以前停止新登記燃油私家車，當中包括混合動力車。他強調屆時新登記私家車須為零排放的「純電動車」，強調「較很多地方更進取」。他又說政府會致力推動屋苑增設充電設施及培訓維修人才，亦會帶頭在車隊中用更多電動車，認為定下路線圖後會發出更清楚信息，令各方配合。

明報記者

（財政預算案）