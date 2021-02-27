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網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕

【明報專訊】一名27歲無業男子疑在社交平台Instagram售賣來歷不明減肥藥，並聲稱可「兩周減10磅」作招徠，警方昨以非法管有第一部毒藥等罪名拘捕他，並檢獲逾1000包第一部毒藥及危險藥物，市值約20萬元。

屯門警區特別職務隊第一隊督察廖敏盈表示，衛生署去年8月接獲投訴稱有人在網上出售減肥藥物，警方調查發現有人在社交平台Instagram售賣不明來歷藥物，並以誇張手法招徠，如聲稱「兩周減10磅」。

警方鎖定疑犯身分，前日早上8時許，聯同衛生署人員突擊搜查疑犯位於屯門藍地一間村屋的住所，起出逾1000包包括1.8萬粒第一部毒藥及510粒危險藥物，市值約20萬元。

檢千包藥值20萬 韓國寄港

警員即場拘捕一名27歲魏姓本地男子，涉嫌非法管有第一部毒藥、非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途及販賣危險藥物，他報稱無業。警方調查相信，疑犯在網上售賣藥物兩年半，每月約有10宗以內的生意，藥物由韓國寄到本港，每5次療程收費約1350至2700元不等，共30天藥物，疑犯聲稱藥物價錢愈高減磅愈多。

廖敏盈指出，檢獲的第一部毒藥包括麻黃鹼及氟西汀，麻黃鹼用作治療鼻塞，服後可能引致焦慮、失眠或頭痛；氟西汀則用作治療情緒病，副作用包括幻覺及失眠。

相關字詞﹕第一部毒藥 減肥

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