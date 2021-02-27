冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億

海關毒品調查課監督李嘉明稱，早前海關與南美情報機關交流，發現有販毒集團利用冷凍貨櫃掩飾偷運毒品，遂鎖定高風險貨櫃徹底檢查。關員周二利用大型X光機檢查一個報稱載有葡萄的貨櫃，發現有可疑影像，打開貨櫃後發現門邊有兩個粗糙尼龍袋，內藏67塊磚狀物體，初步測試為可卡因，共重80公斤，市值約1.26億元。海關拘捕一名53歲貨運代理，暫無足夠證據顯示他與案有關，正追查收貨人身分。

放門邊無掩飾 「純博大霧」

李嘉明形容今次手法「毫無掩飾，純粹博大霧」，毒品放門邊估計是方便短時間取毒品，毒販或以為海關檢查冷凍貨櫃成本和難度較高，加上近期南美葡萄當造，藉此減低抽查風險。毒品用多重防水物料包裹，相信是要防水防潮。

來自秘魯路線迂迴

海關調查顯示，販毒集團利用極迂迴路線以避開偵查，貨櫃由秘魯寄出，經厄瓜多爾、釜山、高雄、蛇口輾轉到港，初步相信會經陸路運到內地。李嘉明說，毒品表面上隨貨櫃運到內地，但不排除毒販趁貨櫃停留期間將毒品偷運入港。

李嘉明續說，去年海關檢獲949公斤可卡因，較前年檢獲量628公斤上升51%，預期市場對可卡因需求大。他稱疫情下旅客檢疫措施嚴格，販毒分子廣泛使用空運或海運運毒。

另外，警方毒品調查科前日在荃灣檢獲56公斤K仔、小量霹靂可卡因及一批包裝工具，市值3600萬元，拘捕兩男子，今早在九龍城裁判法院提堂。