港聞

港聞二

社工侍應集結罪成囚9月 官：攜手套非旁觀者

【明報專訊】前年8月5日網民發起全港大罷工，男廚房工人和女註冊社工否認在大埔太和路參與非法集結，案件昨在粉嶺裁判法院裁決。主任裁判官蘇文隆否定二人在行人路旁觀的可能，稱若旁觀事件用眼便可以，質疑「被告的手套是用來做什麼的呢？」認為唯一可能是二人與非法集結者同流合污，動手敲打雜物，用以投擲警方及堵路，故戴上手套以免傷手，裁定二人罪成，判處監禁9個月。

蘇官裁決時又稱，被告姚志聰（22歲）及郭煥琳（26歲）於太和路被制服，而警方是沿馬路推進，認為他們不會從兩旁的行人路走出馬路，必定是身處集結人群中向後走。

求情稱無證據與暴力事件相關

辯方求情稱，沒證據顯示二人與暴力事件相關，又呈上被告姚志聰、家人和老師的求情信，家人形容他本性善良，十分照顧家人，其中辯方引述被告兩名妹妹的求情信，文筆稚嫩但真摯誠懇，指「被告是個好哥哥」，被告聽到後雙眼泛紅，一度用手拭淚。

辯方又稱，被告郭煥琳是註冊社工，但因案件影響她未能獲取錄，事後已感痛苦及內疚，自小志願就是成為社工，惟現時未能如願，望法庭輕判，讓她早日重投及回饋社會。蘇官聽畢求情後，隨即判二人監禁9個月。

認集結少女獲副校求情

官質疑師長無提醒守法

另外，前年10月有網民發起「神獸罷鷲」行動，有示威者在荃灣南豐中心外堵路，案發時13歲、現年14歲女生遭警方制服，她昨在西九龍裁判法院承認一項非法集結罪，押後至下月19日判刑，其間索取感化和社會服務令報告，被告繼續保釋外出。

主任裁判官羅德泉表示，法庭收到不少求情信，當中包括被告中學的副校長，惟當時社會已經歷一連串的社會事件，質疑被告的師長當初有否警惕學生應小心違法風險，認為師長有否作相關提醒會令「真誠度有好大差距」，「（求情信）只講成續好、品性點優良，事後會點支援，內心有多少真誠？」

【案件編號：FLCC 1433、WKCC 3737/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕神獸罷鷲 罪名成立 非法集結罪 全港大罷工 反修例運動

上 / 下一篇新聞

35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零
35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零
買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣
買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣
稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門
稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門
警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限
警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限
「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論
「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論
校方代收 前會長促交代如何處理積存會費
校方代收 前會長促交代如何處理積存會費
校董張宇人支持：學術言論自由非凌駕法律
校董張宇人支持：學術言論自由非凌駕法律
4張展品反修例為題 浸大煞停世界新聞攝影展
4張展品反修例為題 浸大煞停世界新聞攝影展
孟晚舟入稟高院 促匯豐交內部文件 供加國引渡聆訊用 早前在英興訟敗訴
孟晚舟入稟高院 促匯豐交內部文件 供加國引渡聆訊用 早前在英興訟敗訴
湯家驊料法院有政治壓力
湯家驊料法院有政治壓力
易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤
易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤
梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團
梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團
7.21襲擊案 憂呈堂片段曝7‧21證人容貌 官令「打格」周一始播
7.21襲擊案 憂呈堂片段曝7‧21證人容貌 官令「打格」周一始播
冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億
冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億
網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕
網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕
的士捱貨車撼 鐵欄撞飛險中司機
的士捱貨車撼 鐵欄撞飛險中司機
稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
削港台撥款 邱騰華稱因模擬電視廣播已停
削港台撥款 邱騰華稱因模擬電視廣播已停
立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職
立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職
邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡
邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】胡鴻烈101歲生日 Zoom賀壽 樹仁校監 謝絕祝壽會
【Emily】胡鴻烈101歲生日 Zoom賀壽 樹仁校監 謝絕祝壽會
【Emily】鄭泳舜話羅致光喺冥王星 叫副局帶佢返地球
【Emily】鄭泳舜話羅致光喺冥王星 叫副局帶佢返地球
【Emily】服務30年 歷宣誓風波內會停擺 立會副秘書長梁慶儀退休
【Emily】服務30年 歷宣誓風波內會停擺 立會副秘書長梁慶儀退休
【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現
【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現