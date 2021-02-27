社工侍應集結罪成囚9月 官：攜手套非旁觀者

蘇官裁決時又稱，被告姚志聰（22歲）及郭煥琳（26歲）於太和路被制服，而警方是沿馬路推進，認為他們不會從兩旁的行人路走出馬路，必定是身處集結人群中向後走。

求情稱無證據與暴力事件相關

辯方求情稱，沒證據顯示二人與暴力事件相關，又呈上被告姚志聰、家人和老師的求情信，家人形容他本性善良，十分照顧家人，其中辯方引述被告兩名妹妹的求情信，文筆稚嫩但真摯誠懇，指「被告是個好哥哥」，被告聽到後雙眼泛紅，一度用手拭淚。

辯方又稱，被告郭煥琳是註冊社工，但因案件影響她未能獲取錄，事後已感痛苦及內疚，自小志願就是成為社工，惟現時未能如願，望法庭輕判，讓她早日重投及回饋社會。蘇官聽畢求情後，隨即判二人監禁9個月。

認集結少女獲副校求情

官質疑師長無提醒守法

另外，前年10月有網民發起「神獸罷鷲」行動，有示威者在荃灣南豐中心外堵路，案發時13歲、現年14歲女生遭警方制服，她昨在西九龍裁判法院承認一項非法集結罪，押後至下月19日判刑，其間索取感化和社會服務令報告，被告繼續保釋外出。

主任裁判官羅德泉表示，法庭收到不少求情信，當中包括被告中學的副校長，惟當時社會已經歷一連串的社會事件，質疑被告的師長當初有否警惕學生應小心違法風險，認為師長有否作相關提醒會令「真誠度有好大差距」，「（求情信）只講成續好、品性點優良，事後會點支援，內心有多少真誠？」

【案件編號：FLCC 1433、WKCC 3737/20】

（反修例風暴）