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梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團

【明報專訊】2019年6月15日晚，身穿寫有抗議字句黃色雨衣的梁凌杰在金鐘太古廣場墮斃。死因庭昨以非公開形式作研訊前檢討。死因研訊主任在庭外表示，死因庭前日開始無法聯絡梁的雙親，籲他們致電死因庭。據悉案件排期5月10至26日進行為期12日審訊，目前傾向由陪審團審理。

已搬離報住地址 未知離境否

據了解，死因庭前日收到梁凌杰父母的代表律師通知，不再代表梁的雙親，死因庭前日下午亦未能聯絡對方。至死因庭昨早開庭，梁的雙親沒出席聆訊，警方前往他們的報住地址尋找二人時，發現二人已搬離，目前未知二人是否已離境。死因研訊主任葉志康在庭外呼籲梁的家人致電3916 6204或3916 6201聯絡。

若雙親最終表明不欲展開死因聆訊，死因庭會視為重要的影響因素，惟有關意願不會直接阻止死因庭繼續展開聆訊；據了解，裁判官高偉雄決定繼續展開聆訊。

料審12日 召逾30證人

另外警務處長、消防處長、太古廣場、太古廣場的保險公司、當時負責在太古廣場搭建工作台，做外牆工程的工程公司將列為有利害關係方。法庭將傳召30多名證人，包括當日在太古廣場執勤的消防員、警員、警方談判專家、太古廣場的職員等，目前案件亦沒迹象顯示與精神科議題有關。

相比科大學生周梓樂在停車場傷重不治案件，本案環境的複雜程度較低，故不會引入虛擬實景技術，但死因庭正嘗試透過其他科技令陪審團和公眾更易理解。

繼研訊15歲知專少女陳彥霖溺斃和21歲科大男生周梓樂墮斃案後，梁凌杰墮斃案將是反修例風波第三宗死因聆訊。

【案件編號：CCDI 481/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕死因研訊 太古廣場 梁凌杰 反修例運動

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