易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤

匯達：被裁者可轉職車長

新創建去年以32億元出售新巴城巴，接手的財團匯達交通昨日證實，已完成業務的初步檢討，結果顯示新巴城巴需馬上招聘300名新車長，並發現數個效益未如理想的地方，對業務構成直接影響，因此管理團隊及架構需要重組，並要減省84個後勤崗位。匯達交通表示，會向被裁員工提供轉職車長的機會。

巴士業職工會聯盟副主席、新巴職工會理事長林錦標表示，部分新巴城巴員工昨日收到人事部通知被裁，其中包括訓練部、工程部、安全部、電腦部等，他稱安全部有數名經理級員工被裁，而被裁的工程部員工都有豐富經驗。他說，10多名訓練部的教車師傅中，有一半人被裁，而教車師傅除訓練新入職車長考牌外，亦負責「跟車」監察車長的駕駛態度等，確保安全。

工會：事前未溝通感失望

林錦標稱，前線很需要後勤員工的支援，不理解公司裁減大批後勤人員的理由。他又說，公司重組架構前未與工會溝通，卻突然以「激進手段」 裁減人手，對公司大感失望。