湯家驊料法院有政治壓力

稱入稟門檻高 在英敗訴顯啓示

湯家驊說一般而言，入稟方要求他人或其他公司披露文件，需提出具體證據，說明文件關乎入稟方的重大利益，例如傷人案的事主要求披露事發影片，協助向施襲者索償，「本身有一場官司，才有足夠的說服力」。他說在孟晚舟一案，她所索取的文件與欺詐指控有關，「但究竟有沒有足夠理據證明她缺少那些文件，就會蒙受重大傷害呢？」他認為英國法院早前駁回孟晚舟的申請，已是明顯的啟示。

根據資料，匯豐銀行的總部位於英國，亦以香港為總部經營亞太區業務。湯家驊表示，如果入稟狀列明的公司位於香港，本港法院就有司法管轄權受理，估計與訟雙方不會就此爭議。

律師：未升至國安層面

信港法庭獨立審理

香港調解仲裁中心主席、律師蘇文傑表示，涉事匯豐會議在香港舉行，英國法庭剔除孟晚舟的申請，很可能因為文件儲存在香港匯豐，適合由本港法庭處理。

他說，雖然孟晚舟案的政治意味濃厚，但本案文件披露申請未上升至國防外交或國家安全層面，相信香港法庭會獨立審理。