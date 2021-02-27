港聞

港聞二

湯家驊料法院有政治壓力

【明報專訊】為了索取匯豐銀行在香港舉行會議的內部文件，孟晚舟早前入稟英國倫敦高等法院被判敗訴，現向香港高院興訟。案件牽涉中美政治角力，行政會議成員、資深大律師湯家驊說，本港法院肯定會受到各方政治壓力，但他對香港司法獨立有信心，認為法官會按照既定法律原則處理。他稱不便評論孟晚舟勝訴機會，但一般循民事入稟要求第三方披露文件的門檻甚高。

稱入稟門檻高 在英敗訴顯啓示

湯家驊說一般而言，入稟方要求他人或其他公司披露文件，需提出具體證據，說明文件關乎入稟方的重大利益，例如傷人案的事主要求披露事發影片，協助向施襲者索償，「本身有一場官司，才有足夠的說服力」。他說在孟晚舟一案，她所索取的文件與欺詐指控有關，「但究竟有沒有足夠理據證明她缺少那些文件，就會蒙受重大傷害呢？」他認為英國法院早前駁回孟晚舟的申請，已是明顯的啟示。

根據資料，匯豐銀行的總部位於英國，亦以香港為總部經營亞太區業務。湯家驊表示，如果入稟狀列明的公司位於香港，本港法院就有司法管轄權受理，估計與訟雙方不會就此爭議。

律師：未升至國安層面

信港法庭獨立審理

香港調解仲裁中心主席、律師蘇文傑表示，涉事匯豐會議在香港舉行，英國法庭剔除孟晚舟的申請，很可能因為文件儲存在香港匯豐，適合由本港法庭處理。

他說，雖然孟晚舟案的政治意味濃厚，但本案文件披露申請未上升至國防外交或國家安全層面，相信香港法庭會獨立審理。

相關字詞﹕孟晚舟 滙豐 湯家驊

上 / 下一篇新聞

35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零
35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零
買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣
買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣
稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門
稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門
警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限
警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限
「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論
「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論
校方代收 前會長促交代如何處理積存會費
校方代收 前會長促交代如何處理積存會費
校董張宇人支持：學術言論自由非凌駕法律
校董張宇人支持：學術言論自由非凌駕法律
4張展品反修例為題 浸大煞停世界新聞攝影展
4張展品反修例為題 浸大煞停世界新聞攝影展
孟晚舟入稟高院 促匯豐交內部文件 供加國引渡聆訊用 早前在英興訟敗訴
孟晚舟入稟高院 促匯豐交內部文件 供加國引渡聆訊用 早前在英興訟敗訴
易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤
易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤
梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團
梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團
社工侍應集結罪成囚9月 官：攜手套非旁觀者
社工侍應集結罪成囚9月 官：攜手套非旁觀者
7.21襲擊案 憂呈堂片段曝7‧21證人容貌 官令「打格」周一始播
7.21襲擊案 憂呈堂片段曝7‧21證人容貌 官令「打格」周一始播
冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億
冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億
網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕
網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕
的士捱貨車撼 鐵欄撞飛險中司機
的士捱貨車撼 鐵欄撞飛險中司機
稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
削港台撥款 邱騰華稱因模擬電視廣播已停
削港台撥款 邱騰華稱因模擬電視廣播已停
立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職
立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職
邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡
邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】胡鴻烈101歲生日 Zoom賀壽 樹仁校監 謝絕祝壽會
【Emily】胡鴻烈101歲生日 Zoom賀壽 樹仁校監 謝絕祝壽會
【Emily】鄭泳舜話羅致光喺冥王星 叫副局帶佢返地球
【Emily】鄭泳舜話羅致光喺冥王星 叫副局帶佢返地球
【Emily】服務30年 歷宣誓風波內會停擺 立會副秘書長梁慶儀退休
【Emily】服務30年 歷宣誓風波內會停擺 立會副秘書長梁慶儀退休
【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現
【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現