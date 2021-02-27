4張展品反修例為題 浸大煞停世界新聞攝影展

稱考慮保安防疫因素

浸大：展品可上網欣賞

浸大回覆查詢稱，經詳細考慮校園安全、保安和維持防疫措施等因素後，認為現非合適時間在校園內舉辦「2020世界新聞攝影展」，公眾可在網上欣賞展覽原本的展品。

世界新聞攝影展籌委會在社交專頁表示，昨接獲浸大通知取消展覽，展覽籌備逾一年，對有份協助的人及港人感到遺憾。展覽主要贊助機構荷蘭駐港總領事館說對展覽取消感失望，稱展覽在動盪時刻提醒公眾自由及獨立媒體重要，希望防疫措施放寬後可再舉行。

展覽原訂下周一至下月21日在​浸大顧明均展覽廳​舉行，展出世界新聞攝影大賽評審團挑選的獲獎作品，部分題材涉及反修例，包括法新社記者Nicolas Asfouri的《Hong Kong Unrest》（香港動盪）系列，圖輯獲「一般新聞類年度最佳照片故事」獎項，以及《中國日報》英文版記者DJ Clark的《Battleground PolyU》（理大戰場），片段獲「最佳年度互動獎」。

荷蘭總領館協辦稱失望

DJ Clark回覆本報查詢時表示，對浸大取消展覽失望，稱疫情下全球多個地區無法舉行展覽，香港能舉辦十分難得；被問到取消展覽會否與其作品有關，他表示不清楚確實原因。本報曾聯絡Nicolas Asfouri，截稿前未有回覆。

建制網媒《點新聞》周一以「浸大擬辦『煽暴』攝影展」為題報道，形容展覽是「企圖美化暴徒，再挑起仇警情緒」。該展覽去年在澳門展出約一周後突遭腰斬。

建制網媒曾批展覽「煽暴」

有份籌備展覽、浸大國際新聞專修課程主任Robin Ewing表示，展覽共展出62張照片，4張關於反修例運動，由世界新聞攝影展從10張得獎作品中選出，其餘展出作品是關於環境或其他國家的新聞。她續說，取消展覽是校方高層決定，對於浸大學生及港人未能親身欣賞展覽感失望。

浸大學生會署理會長方仲賢稱，校方浪費了主辦方努力，連同中大學生會日前不獲大學認可，他認為連串事件顯示教育界管理層正面對政治壓力。