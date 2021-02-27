港聞

港聞二

4張展品反修例為題 浸大煞停世界新聞攝影展

【明報專訊】荷蘭駐港總領事館及浸會大學協辦「2020世界新聞攝影展」，展出得獎世界新聞圖片，當中包括4張以反修例運動為題的作品，開幕前3日，浸大煞停展覽。浸大表示是考慮保安及防疫等因素，荷蘭駐港總領事館對展覽取消感到失望。

稱考慮保安防疫因素

浸大：展品可上網欣賞

浸大回覆查詢稱，經詳細考慮校園安全、保安和維持防疫措施等因素後，認為現非合適時間在校園內舉辦「2020世界新聞攝影展」，公眾可在網上欣賞展覽原本的展品。

世界新聞攝影展籌委會在社交專頁表示，昨接獲浸大通知取消展覽，展覽籌備逾一年，對有份協助的人及港人感到遺憾。展覽主要贊助機構荷蘭駐港總領事館說對展覽取消感失望，稱展覽在動盪時刻提醒公眾自由及獨立媒體重要，希望防疫措施放寬後可再舉行。

展覽原訂下周一至下月21日在​浸大顧明均展覽廳​舉行，展出世界新聞攝影大賽評審團挑選的獲獎作品，部分題材涉及反修例，包括法新社記者Nicolas Asfouri的《Hong Kong Unrest》（香港動盪）系列，圖輯獲「一般新聞類年度最佳照片故事」獎項，以及《中國日報》英文版記者DJ Clark的《Battleground PolyU》（理大戰場），片段獲「最佳年度互動獎」。

荷蘭總領館協辦稱失望

DJ Clark回覆本報查詢時表示，對浸大取消展覽失望，稱疫情下全球多個地區無法舉行展覽，香港能舉辦十分難得；被問到取消展覽會否與其作品有關，他表示不清楚確實原因。本報曾聯絡Nicolas Asfouri，截稿前未有回覆。

建制網媒《點新聞》周一以「浸大擬辦『煽暴』攝影展」為題報道，形容展覽是「企圖美化暴徒，再挑起仇警情緒」。該展覽去年在澳門展出約一周後突遭腰斬。

建制網媒曾批展覽「煽暴」

有份籌備展覽、浸大國際新聞專修課程主任Robin Ewing表示，展覽共展出62張照片，4張關於反修例運動，由世界新聞攝影展從10張得獎作品中選出，其餘展出作品是關於環境或其他國家的新聞。她續說，取消展覽是校方高層決定，對於浸大學生及港人未能親身欣賞展覽感失望。

浸大學生會署理會長方仲賢稱，校方浪費了主辦方努力，連同中大學生會日前不獲大學認可，他認為連串事件顯示教育界管理層正面對政治壓力。

相關字詞﹕反修例運動 浸會大學 2020世界新聞攝影展

上 / 下一篇新聞

35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零
35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零
買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣
買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣
稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門
稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門
警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限
警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限
「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論
「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論
校方代收 前會長促交代如何處理積存會費
校方代收 前會長促交代如何處理積存會費
校董張宇人支持：學術言論自由非凌駕法律
校董張宇人支持：學術言論自由非凌駕法律
孟晚舟入稟高院 促匯豐交內部文件 供加國引渡聆訊用 早前在英興訟敗訴
孟晚舟入稟高院 促匯豐交內部文件 供加國引渡聆訊用 早前在英興訟敗訴
湯家驊料法院有政治壓力
湯家驊料法院有政治壓力
易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤
易主後架構重組 新巴城巴裁84後勤
梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團
梁凌杰死因5．10審 雙親失聯 研訊主任籲二人致電 暫傾向設陪審團
社工侍應集結罪成囚9月 官：攜手套非旁觀者
社工侍應集結罪成囚9月 官：攜手套非旁觀者
7.21襲擊案 憂呈堂片段曝7‧21證人容貌 官令「打格」周一始播
7.21襲擊案 憂呈堂片段曝7‧21證人容貌 官令「打格」周一始播
冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億
冷凍貨櫃檢80公斤可卡因 值逾億
網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕
網售「兩周減10磅」來歷不明減肥藥 無業青年被捕
的士捱貨車撼 鐵欄撞飛險中司機
的士捱貨車撼 鐵欄撞飛險中司機
稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
稱電動車漸成主流 黃錦星預告收窄稅務優惠
削港台撥款 邱騰華稱因模擬電視廣播已停
削港台撥款 邱騰華稱因模擬電視廣播已停
立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職
立會內會通過修議規及內務守則 交大會審議 極不檢點可罰停職
邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡
邱騰華稱疫情未穩 未有信心重啟旅遊氣泡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】胡鴻烈101歲生日 Zoom賀壽 樹仁校監 謝絕祝壽會
【Emily】胡鴻烈101歲生日 Zoom賀壽 樹仁校監 謝絕祝壽會
【Emily】鄭泳舜話羅致光喺冥王星 叫副局帶佢返地球
【Emily】鄭泳舜話羅致光喺冥王星 叫副局帶佢返地球
【Emily】服務30年 歷宣誓風波內會停擺 立會副秘書長梁慶儀退休
【Emily】服務30年 歷宣誓風波內會停擺 立會副秘書長梁慶儀退休
【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現
【Emily】撥1億資助NGO 助港青大灣區創業 林太希望見證更多獨角獸出現