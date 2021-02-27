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「廢學生會武功」 律師：中大或違例 張宇人稱校董會無討論

【明報專訊】中大前日就學生會幹事會當選內閣「朔夜」發「嚴正聲明」，是中大學生會創會51年來，校方首次「割席」。有中大學生會前副會長表示，學生會被截斷資金及喪失法律地位，「等於成個學生會廢咗武功」。但有律師表示，根據《香港中文大學條例》（下稱《條例》）下《香港中文大學規程》規程14，教務會的組成包括學生會會長，中大現要求「暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務」，此舉或涉嫌違反《條例》，認為中大應解釋。

律師：會長有權參與教務會 停職須有法理依據

本報昨向中大查詢，至截稿前未有回覆。身兼中大校董的自由黨立法會議員張宇人昨表示，校董會沒開會討論事件。律師莊耀洸稱，中大聲明中的決定屬重大政策改變，理應經校董會通過決議，又表示《條例》已經列明學生會長是教務會成員，學生會會長有法律權利及責任參與教務會，如校方暫停其職務，須有法理依據，並且理由充分，不應是一個「談判」。不過，他稱中大亦可反指有關決定不涉及教務會職務，又或稱校方只是暫時停止其教務會職務，故中大須解釋暫停有關職務的原因及時間。

翻查資料，就中大教務會成員在什麼情况下會被停職，《條例》列明，「任何學生成員，如不再是香港中文大學的註冊學生，或被着令暫時停止全時間修讀香港中文大學的課程，則須停止出任教務會成員」。

莊耀洸亦質疑，《條例》列明「香港中文大學可設有香港中文大學學生會，其章程須經大學校董會批准」，如果中大校方要求學生會註冊成為獨立團體，是否意味其章程不須校董會批准，稱校方如希望學生會自行註冊作社團以「保持距離」，「但會章改一隻字都要找中大（校董會通過），不就與中大當初意願相違背？」不過，莊耀洸認為中大校方或「有備以來」，可能會提出修例。

學生會聯署批校方剝奪權利

8000師生校友響應

「朔夜」昨發起聯署，並於校內設街站，聯署聲明批評校方選擇「全面與學生會割席，剝奪學生會多項基本權利」，無疑是表達了校方選擇背棄學生的立場，稱極度遺憾與痛心，呼籲同學、校友、教職員等簽名，並要求校方收回決定。截至傍晚6時，有7989名中大校友、教職員及學生聯署。

未答註冊獨立社團否

候任副會長稱視校方行動

至於「朔夜」會否應校方要求註冊作獨立社團或有其他行動，候任副會長何思珩回覆查詢時稱，在校方未有進一步回應或行動前，內閣暫不作補充。

8名歷屆學生會成員昨亦另外發起聯署，強烈譴責校方行動「荒唐」，要求撤回打壓學生會的措施，截至昨中午有逾3000名歷屆中大學生會成員簽署。

前外務副會長：

國安法後大學係咪咁驚青？

1993年擔任中大學生會外務副會長的蒙兆達表示，學生會現時是失去法律地位，未有獨立註冊下，沒有資金運作，即使學生會日後能獨立註冊，亦未必能開設銀行戶口，繼而或不能申請某些資助項目、在校外申請場地舉行活動等，嚴重影響日常運作，「等於成個學生會廢咗武功」。他說若學生會未能獨立註冊，更未能合法取得經費運作，「再搞都似係學生小組」，而不是能代表大多數同學身分的學生組織。蒙稱中大未交代學生會犯錯的地方，突與學生會「割席」，是「人治」的決定，「段崇智真係變『段皇爺』？」他質疑《港區國安法》實施後，「大學係咪咁驚青」。

2000年擔任中大學生會副會長的馮家強表示，中大校方是次行動對學生會及其屬會的實際影響有多深遠，仍有很大未知數。

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