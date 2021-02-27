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警申強制壹傳媒交密碼遭拒 官：無權限

【明報專訊】警方去年8月大舉搜查壹傳媒大樓，壹傳媒和《蘋果日報》等相關公司及高層其後入稟高等法院，要求警方歸還屬新聞材料和「法律專業保密權」（下稱LPP）的文件，早前獲法庭下令所有資料交由雙方共同審視和評估。警方昨於高院申請強制壹傳媒一方交出所有被檢取電子裝置的密碼，以便雙方審視及配合警方調查，但遭法官以無權限等原因拒絕。

原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英、行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光。被告為警務處長。

警稱因情况有變 壹傳媒：警引起

警方表示，因法庭早前下令要雙方共同審視和評估所有被檢取資料，故壹傳媒一方有責任向警方提供所有被檢取電子裝置的密碼，以便雙方審視內容；又稱壹傳媒一方有3人分別涉串謀欺詐或違反《港區國安法》被起訴，即黎智英、黃偉強及周達權，基於法例指出情况若有重大改變，法庭有權更改已頒下的命令，故希望以此原因額外下令強制原告交出密碼，以配合警方調查。

壹傳媒一方則稱，警方所稱的情况有變，是由警方引起，不應將此視為法例下的情况有重大改變，同時本港無法例賦予權力讓法庭下令強制任何人交出密碼。法官陳嘉信最終基於法庭無權限強制他人交出密碼、情况沒特別改變等原因，拒絕警方的申請。

另外，警方亦要求原告影印取走一些被檢取的非數碼資料時，原告須確保就該些資料「將會」（will） 向法庭宣稱與LPP有關。陳官同樣拒絕，只讓原告承諾該些被複印取走的資料「傾向（intent to）」與LPP有關。

【案件編號：HCMP1217-22/20】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 警務處 法律專業保密權 搜報館 蘋果公司 黎智英 壹傳媒 港區國安法

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