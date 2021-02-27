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稱只收緊宣誓不夠 譚惠珠：改選舉非掃民主派出門

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍日前稱要在中央主導下「抓緊完善有關選舉制度」。基本法委員會副主任譚惠珠昨稱，只收緊宣誓要求並不足夠，認為應修改選舉制度，落實「愛國者治港」，強調非要將民主派掃出門。譚提出修改建議，包括收緊功能組別的選民資格，令特首與部分立法會議員的產生辦法具「同源性」、增加議會內熟悉大灣區的議員人數。有民主派批評選舉增諸多前設影響公平。

譚惠珠昨出席「巴士的報」舉辦的「香港政制論壇——初心與路向」研討會。她說，《基本法》第104條約束立法會議員當選資格，要求他們宣誓效忠特區、擁護《基本法》；強調只收緊宣誓要求並不足夠，應修改選舉制度。至於如何定義「愛國者」，譚稱非要將民主派掃出門，只要與「損害香港、宣揚港獨、勾結外力、危害國家安全的人」劃清界線，中央歡迎他們參選立法會。

倡收緊功能組選民 近選特首方法

對於立法會功能界別選民資格，譚惠珠質疑不了解界別的人也能投票，認為應收緊。回歸初期，香港特首與部分立法會議席均由「選舉委員會」產生；譚稱需研究「有什麼方法可以讓一些立法會議員，與行政長官的產生（方法）接近，甚至是同源，讓他們的理念相近」。

建議功能組增「大灣區推手」

譚說，一直不贊成設立俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別，區議會與直選立法會議員由全港市民選出，已足夠代表民意，日後「超區」會否改變需「拭目以待」。譚亦認為大灣區是香港未來發展機遇，建議功能界別增加一些「幫助推動香港向大灣區發展的人」。

目前若要修改特首或立法會選舉方法，須走「政改五部曲」，譚惠珠稱立法會內無足夠議員人數通過政改，走不了五部曲，但中央可按《憲法》設定本港制度。她稱，修改選舉制度或由全國人大同意，再交由人大常委會制定具體方案，情况與《港區國安法》類似。

民主派斥增前設不公平削代表性

對於譚的說法，公民黨秘書長梁嘉善質疑，為何規定選民投票予熟悉大灣區者，市民應挑選能代表自己的人，當選舉新增諸多前設，是否仍然公平、具代表。

基本法委員會前副主任、前律政司長梁愛詩昨回應「愛國者治港」言論稱，自己已無擔任公職，亦「未看到會做乜」，但指「應從制度上做起」，否則香港社會不得安寧，經濟不能再起飛。

（港區國安法）

相關字詞﹕選舉委員會 超級區議會 選舉制度 愛國者治港 基本法委員會 譚惠珠

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