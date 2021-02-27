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買無帶鞋備收押 李芝融憂與母成永訣

【明報專訊】被捕53人之一、嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，昨早收到國安處警員來電，通知他要提前在明日下午2時到大埔警署調查，之後他如常上班，準備交接工作。放工後，他第一件事是到波鞋街，買一雙沒有鞋帶的鞋，「因為入去（收押所）不可穿有鞋帶的鞋」。他最擔心年邁母親，「最怕好似阿女走的時候，她（母親）走的時候，我無辦法見她（最後一面）」。

李芝融是家中么子，從小母親最緊張是他，「偏偏我又有個很多經歷的人生」。自從上月初被捕後，母親曾提議他放生、拜太歲，他什麼都沒有做，但心中明白母親想為他「做點事」。他估計母親已從新聞得知提前報到的事，但他說希望今早與母親飲茶，親口向她交代，盡力讓她安心，「我根本不知道要講什麼，她才不會擔心，所以只可以盡量說（不要擔心）」。

料難令母安心 只可盡量說勿擔心

母親最擔心他，而他唯一擔心的也是年邁的母親。李芝融2018年喪女時，未能趕及見女兒最後一面，他怕事件重演，「最怕她（母親）走的時候，無辦法見她（最後一面）」。

仁安促辭職 袁偉傑：無怨無恨

參加衛生服務界初選的袁偉傑，原是仁安醫院護士訓練學校校長，他昨晨接獲警方提前報到的通知後，醫院管理層約見他並建議辭職，他於是即日離職。他稱理解院方擔憂，不想有政治色彩，故對院方決定「無怨無恨」，但他說自己一向很溫和，卻受這種對待，希望借此喚醒各界反思。仁安醫院至截稿前未有回覆。

（港區國安法）

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