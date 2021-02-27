35+被捕人提前明日報到 料起訴 梁晃維預計扣通宵周一上庭 劉頴匡：保釋機會近零

本報昨向警方查詢為何提前報到時間，是否會落案起訴有關被捕人等，截稿前沒回覆。

林卓廷收國安處電話稱有新調查

昨日有30多名被捕人分別在facebook透露，收到國安處通知，須提前於明日下午2時到警署報到。民主黨林卓廷昨早兩度收到警方來電，該名陳姓男子稱自己屬國安處A組，致電通知林須在28日到田心警署報到。該名警員稱「有新嘅調查」，需與林錄影會面，預計兩小時內完成。林卓廷提出可否拒絕錄影會面時，對方未有回應並掛線。

譚文豪林景楠：珍惜家人相聚時間

多名被捕人均預料明日會被起訴，其中須到旺角警署報到的梁晃維預計會被通宵扣留，並在周一被押上法庭。岑敖暉及鄭達鴻也預料會被起訴。劉頴匡稱，按以往經驗，提前報到極可能是牽涉起訴安排，「而一經起訴，國安法下能獲得法庭保釋的機會接近零」，「相信要暫時與各位告別了」。此外，初選發起人戴耀廷接受「立場新聞」查詢時亦確認收到警方要求，須就案件提前報到。「民主動力」司庫關尚義亦收到警方通知，須提前報到。

昨日適逢元宵節，不少被捕人藉此寄語珍惜身邊的人。公民黨譚文豪表示，「面對政權無止境打壓，我和一眾民主派友好定必勇敢應對。今天是元宵佳節，請大家珍惜同家人相聚時刻，元宵節快樂。」阿布泰國生活百貨創辦人林景楠昨在facebook貼出家庭照並說：「面對迫害和不公義，我已無能為力。剩餘的時間，我只想陪伴家人。」區諾軒則稱，2月28日本是結婚紀念日，早已訂枱食飯。他感謝家人、朋友一直支持，「使我33年黎（嚟）安穩而幸福，係我對唔住你地（哋），比（畀）唔到幸福大家」。

明結婚紀念 區諾軒：對唔住大家

大律師何旳匡接受查詢稱，若被捕人周日到警署報到後即被起訴，則視乎控方、警方決定是否准許保釋，故難言會否通宵扣查被捕人。

明報記者

（港區國安法）

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