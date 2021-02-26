【Emily】區會社區參與計劃數目跌七成 民署歸因不批撥款及疫情

葉錦龍：活動平均受眾增

中西區區議員葉錦龍就話，數字反映即使有疫情、民政署唔批准活動及研究，區議會平均每次活動嘅受眾人數係上升嘅。

區議會作為諮詢組織，由民主派主導嘅區議會開展任期後，官員常以有關議題涉及全港議題為由拉隊離場，政府就全港問題諮詢區議會次數，由2019年嘅402次，跌至2020年嘅337次，預算2021年進一步下跌至300次；不過，就地區事務諮詢區議會，就由2019年嘅2801次增至2020年嘅4070次。

此外，警務處長鄧炳強曾話，好多分區滅罪委員會反映，向區議會申請撥款推廣宣傳好困難，批評政治原因影響到防罪；當時有區議會主席話滅罪會根本冇申請撥款。睇番民政總署預算，分區滅罪會地區活動由2019年嘅302次，跌至2020年嘅135次；參加人數由40萬跌至20萬，當局解釋係受疫情影響，無話因區議會拒絕撥款。