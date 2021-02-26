東鐵新系統班次延誤 港鐵：需時磨合

黃琨暐昨接受訪問時表示，東鐵線啟用新信號系統後，港鐵認為9卡車承載力足夠，惟大圍站因車站設計，屯馬線轉車客往往集中前幾卡車，以致部分乘客未能上車。

他又稱，港鐵已安排車務調整，例如安排職員在大圍站月台提醒乘客下一班到站的列車是9卡或12卡車，另外職員會在月台拉起橙帶劃出通道，方便乘客移往其他車門上車。他說，港鐵於早上繁忙時間會在沙田及大圍站，安排空車加開特別班次前往九龍方向。

黃琨暐表示，待乘客習慣9卡車安排，並經過工程人員評估後，會檢視乘客量逐步增加9卡車班次，最終會全部轉用9卡車。

稱假衝燈不影響行車安全

對於新信號系統投入服務後曾出現「假衝燈」情况，即列車依照燈號到站但系統虛報警號，黃琨暐稱新系統需時磨合，強調不影響行車安全，又表示已要求承辦商跟進，目前情况已有改善。