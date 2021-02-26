續聘車長返半更 九巴勞資談判破裂 汽總數成員尖沙嘴碼頭「封站」請願

九巴：沒削減合約工時

九巴昨表示，按照恒常機制，九巴會就年屆60歲或以上已退休的車長，經過評估其身體狀况、駕駛表現及營運需求等，以決定是否按年以合約聘用。發言人稱，九巴與一批合約將完結的退休車長商討新合約更分，絕大部分退休車長已回覆同意或積極考慮有關安排，但九巴沒透露新更分安排內容。

工聯會屬下的汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，近年巴士公司招聘車長困難，九巴以每年簽合約形式續聘60歲以上退休車長。他說九巴日前才表示會增聘車長，但又要求續聘車長「返半更」，並不合理；又稱新安排「好突然，之前完全無同工會商量過」，會上要求押後14日實施但被拒，故宣布談判破裂。

汽總數名成員昨午到尖沙嘴碼頭巴士總站請願，行動甫開始，他們手持橫額行出馬路，但遭在場警員警告，工會成員即返回行人路，現場交通未受影響。汽總九巴分會主任黎兆聰表示，九巴昨單方面宣布，逾千名退休續聘車長下月起轉為半職，薪酬及福利將大減，每月收入由1.8萬元減至1.2萬元，猶如「吊鹽水」。九巴昨晚表示，九巴過去一段時間受疫情持續影響，客量下降，現時安排讓退休員工繼續有工作機會，同時平衡車務資源的運用。