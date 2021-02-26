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西灣河中槍學生 腸黏連再入院

【明報專訊】前年反修例運動中11月11日「大三罷」，21歲學生周柏均在西灣河被交通警以實彈擊中腹部。他病情反覆，不時腹部劇痛，日前再度入院，一度準備要做手術，其後情况好轉，暫用藥控制。

藝人阮民安周三晚在facebook稱，收到消息稱「熊仔餅」（周柏均的別名）已入院，與腸黏連有關，或需「開肚」做手術。據周柏均的Instagram限時動態，他3日前已住院，並發起「瞓醫院好悶 吹下水」聊天匣，透露身體很差及睡眠質素差，打針後有好轉。有網友問他希望吃什麼零食，他稱想吃Oreo，但因住院需禁食。至昨早11時許，周在facebook及Instagram稱暫不用做手術。

原需動手術 暫好轉以藥控制

立法會前議員陳志全昨晚探周柏均，他說周本周初起腸痛，平時會忍痛，不進食不飲水，盼隔一段時間無事，但今次「頂唔住」，遂在周二入院。陳志全稱，醫生發現周出現腸黏連，本身計劃昨早做開肚手術，把腸隔開，但昨早發現好轉，亦可排便，故再觀察，暫先用藥控制。陳說周精神不俗，可起身行出來見他，相信已過最痛階段。陳志全還稱，周希望吃朱古力蛋糕，但現時仍需禁食。

2019年11月11日，周柏均在西灣河被交通警實彈射中右腹，要切右腎和三分之一肝臟，一度心臟停頓，手術後曾說最想吃樂天熊仔餅，出院後獲贈大量熊仔餅。其後周與同日被捕的20歲胡姓學生被指涉搶警槍，二人被控阻差辦公、企圖搶劫及企圖在合法羈押下逃脫。他去年6月2及30日到法庭應訊時需撐拐杖，12月29日坐輪椅到法庭，案件押後至今年3月23日訊。

周柏均的代表律師鄭家富昨向本報稱，昨早與周父聯絡，周近日病情反覆，因槍傷帶來壓力，對內臟造成傷害。據周1月25日的facebook帖文，體內指數不太理想，手術後遺症不斷發生，輕則劇痛，重則需入院打止痛針。他稱每月均有幾日會腹痛，每次痛完需休息一段時間才可步行。

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