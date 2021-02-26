譚耀宗：夏寶龍無說治港者要「愛黨」

未知政改由中央或港府主導

夏寶龍強調完善香港選舉制度要在「中央主導下」進行，全國港澳研究會副會長劉兆佳稱「政改五部曲」或變「一部曲」由人大常委會出手。譚耀宗昨稱，未知政改會由中央抑或特區主動提出，但都一定按《憲法》和《基本法》規定。有傳會設委員會評核參選者是否「愛國者」，譚稱有意見「我聽到不是來自中央」，而是香港個別人士提出。至於立法會選舉是否因政改再推遲，他稱由政府考慮，未需如此快決定。

譚耀宗說，今年兩會重點是「十四五規劃」，是「開局之年」，會有章節談及香港。他重提2019年區選有深刻體會，認為選舉不公，而去年有人揚言要通過立法會議席癱瘓政府等，選舉制度要研究如何完善。

「愛國」「愛港」不能分拆 未聞禁雙重國籍

夏寶龍提到中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，一國兩制的創立者、領導者，如聲稱擁護一國兩制卻反對一國兩制的創立者和領導者，是自相矛盾。被問到未來治港者是否要「愛黨」，反對共產黨是否要被取消參選資格，譚耀宗認為夏無說「要愛」，並非這樣表述，而一邊說擁護一國兩制一邊就反對共產黨是自相矛盾。他亦強調，「愛國、愛港」兩者不能分拆。

再被問到支聯會提出「結束一黨專政」有否問題，譚稱不想定性。至於兩會會否討論取消港人「雙重國籍」，譚稱未聽聞有改變。他又歡迎政府就《基本法》104條立法，至於公職人員定義要否擴闊至其他公營機構員工，相信政府會諮詢。