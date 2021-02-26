譚耀宗：夏寶龍無說治港者要「愛黨」

【明報專訊】兩會下月初召開，全國人大常委譚耀宗今日啟程到北京準備出席周六舉行的人大常委會。對於兩會和常委會會否討論到修改香港選舉制度，譚耀宗昨稱暫未見會議內容，但相信港澳辦主任夏寶龍「講出來一定會做」。夏寶龍提到不能反對作為「一國兩制」創立者和領導者的共產黨，治港者是否要「愛黨」？譚認為夏無說「要愛」，不是這樣的表述，而是一邊說擁護「一國兩制」一邊就反對共產黨是自相矛盾。他亦強調，「愛國、愛港」兩者不能分拆。
未知政改由中央或港府主導
夏寶龍強調完善香港選舉制度要在「中央主導下」進行，全國港澳研究會副會長劉兆佳稱「政改五部曲」或變「一部曲」由人大常委會出手。譚耀宗昨稱，未知政改會由中央抑或特區主動提出，但都一定按《憲法》和《基本法》規定。有傳會設委員會評核參選者是否「愛國者」，譚稱有意見「我聽到不是來自中央」，而是香港個別人士提出。至於立法會選舉是否因政改再推遲，他稱由政府考慮，未需如此快決定。
譚耀宗說，今年兩會重點是「十四五規劃」，是「開局之年」，會有章節談及香港。他重提2019年區選有深刻體會，認為選舉不公，而去年有人揚言要通過立法會議席癱瘓政府等，選舉制度要研究如何完善。
「愛國」「愛港」不能分拆 未聞禁雙重國籍
夏寶龍提到中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，一國兩制的創立者、領導者，如聲稱擁護一國兩制卻反對一國兩制的創立者和領導者，是自相矛盾。被問到未來治港者是否要「愛黨」，反對共產黨是否要被取消參選資格，譚耀宗認為夏無說「要愛」，並非這樣表述，而一邊說擁護一國兩制一邊就反對共產黨是自相矛盾。他亦強調，「愛國、愛港」兩者不能分拆。
再被問到支聯會提出「結束一黨專政」有否問題，譚稱不想定性。至於兩會會否討論取消港人「雙重國籍」，譚稱未聽聞有改變。他又歡迎政府就《基本法》104條立法，至於公職人員定義要否擴闊至其他公營機構員工，相信政府會諮詢。