王振民：港選舉制度屬國務非自治羅健熙：基本法選舉有專屬條文 非納「中港關係」章節

《人民日報》刊登王振民文章，強調修改、完善選舉制度，首先是中央憲制權力及責任，然後才是香港參與的問題，由香港自行決定選舉制度與「一國兩制」憲制秩序不符。目前香港政改需經「五部曲」，王稱，決定特區選舉制度權力屬於中央，「五部曲」走不通而香港選舉制度又非改不可，唯一選擇是「中央直接動用憲制權力修改完善香港的選舉制度」。

田飛龍倡檢討比例代表制 超區轉功能組

田飛龍接受有線新聞訪問時則稱，比例代表制缺陷在小黨易左右政局、選舉碎片化，「令立法會容易被帶走、帶偏」，應重點檢討比例代表制，而劃區應劃得更細。他又形容目前「超區」實際等同直選，可考慮轉為功能組別。

《基本法》12至14條提及香港享有高度自治權、直轄於中央人民政府；指中央負責管理與香港有關的外交事務、防務，未見提及選舉制度。

羅：比例代表制原為遏泛民 今卻推諉

民主黨主席羅健熙質疑，若香港選舉屬國家事務，無法理解為何會出現《基本法》第45及68條（即特首及立法會普選），而非將有關條文納入上述「中央和香港特別行政區的關係」章節。他說選舉制度一直由政府主導，回歸後改用比例代表制，正因希望分散民主派力量，今日卻推說制度有問題。他質疑田飛龍「超區等同直選」一說，是否指中央2010年接納政改方案是犯錯。

此外，選舉事務處在2020/21年度原定撥款14.9億元作選舉事務，惟立法會選舉延期，最終撥款約7.26億元；2021/22年度料進行立法會及選委會選舉，預算撥款24.9億元。選舉事務處計劃今年12月3日或之前就立法會選舉向特首提交報告。