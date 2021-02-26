藥劑師團體蒐不良反應資料 病人組織籲小心

推疫苗規劃服務 稱非賣針

香港藥劑專科學院主席鄭綺雯表示，今起推「iPharmacist」，接種者可用電郵或WhatsApp匯報打針後反應，並提供姓名、電話、有何副作用，由義務護士及藥劑師分析。鄭補充，或希望接種市民提供針卡紀錄，如有需要不排除面對面或視像面見。

鄭又稱，「iPharmacist」可提供「疫苗規劃」，接種新冠疫苗後4至8周若再想打針，能「獲得其他需要的疫苗，如肺炎球菌、流感、帶狀疱疹等」。被問是否乘機售賣疫苗，鄭稱不提供疫苗只提供資訊，「我們是一個專業團體，我們只會for攞advice（建議），不賣藥，也不會提供打針服務」。

記招場地屬疫苗中心營運商

稱只是「朋友」借場

該組織昨在新都專科醫療中心開記者會，中心設告示稱天水圍天暉體育館接種中心由新都醫療營運，中心能助市民預約。新都醫療網站顯示，提供流感、肺炎球菌等疫苗。鄭綺雯說該組織與新都醫療沒關係，只因「朋友」關係借場地開記者會，「疫苗規劃唔會refer（轉介）市民去新都打針，會畀政府list out（列出）有乜地方可以打針嘅official document（官方文件）佢哋自己睇」。

鄭又稱，半年後會分析所得資訊，盼市民「咩（副作用）都報」。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，若該組織「真的不拿資料做其他用途，如單純呈報副作用，並沒問題，政府鼓勵的」，但他說常見副作用不需呈報，呼籲市民不必太害怕，若發現一般針口痛能以冰過的濕毛巾冷敷、微燒（約38℃）可吃撲熱息痛、以暖水洗澡及穿鬆身衣。但若副作用在接種後24小時仍出現，或有嚴重過敏反應如針口出紅疹、面腫、呼吸困難等，便需立刻求醫。

藥劑師會：常見副作用不需報

衛生署回覆，藥物安全監察系統一直接收及分析藥劑業界及醫護人員呈報藥物（包括疫苗）異常事件。

（疫情第四波）