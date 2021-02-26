港聞

港聞二

藥劑師團體蒐不良反應資料 病人組織籲小心

【明報專訊】本港今日開始為市民接種科興新冠病毒疫苗，藥劑師組織「香港藥劑專科學院」計劃收集市民打針後不良反應，代向衛生署呈報，另會有「疫苗規劃」提供肺炎球菌、流感針資訊。關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，市民提供個人資料時要很小心，了解機構背景，「個名聽起來好專業，但似乎不是和大學科研合作，或者現在公民社會比較知名嘅機構」。他認為「似乎不是特別需要規劃注射什麼疫苗，市面上有很多相關資訊」。

推疫苗規劃服務 稱非賣針

香港藥劑專科學院主席鄭綺雯表示，今起推「iPharmacist」，接種者可用電郵或WhatsApp匯報打針後反應，並提供姓名、電話、有何副作用，由義務護士及藥劑師分析。鄭補充，或希望接種市民提供針卡紀錄，如有需要不排除面對面或視像面見。

鄭又稱，「iPharmacist」可提供「疫苗規劃」，接種新冠疫苗後4至8周若再想打針，能「獲得其他需要的疫苗，如肺炎球菌、流感、帶狀疱疹等」。被問是否乘機售賣疫苗，鄭稱不提供疫苗只提供資訊，「我們是一個專業團體，我們只會for攞advice（建議），不賣藥，也不會提供打針服務」。

記招場地屬疫苗中心營運商

稱只是「朋友」借場

該組織昨在新都專科醫療中心開記者會，中心設告示稱天水圍天暉體育館接種中心由新都醫療營運，中心能助市民預約。新都醫療網站顯示，提供流感、肺炎球菌等疫苗。鄭綺雯說該組織與新都醫療沒關係，只因「朋友」關係借場地開記者會，「疫苗規劃唔會refer（轉介）市民去新都打針，會畀政府list out（列出）有乜地方可以打針嘅official document（官方文件）佢哋自己睇」。

鄭又稱，半年後會分析所得資訊，盼市民「咩（副作用）都報」。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，若該組織「真的不拿資料做其他用途，如單純呈報副作用，並沒問題，政府鼓勵的」，但他說常見副作用不需呈報，呼籲市民不必太害怕，若發現一般針口痛能以冰過的濕毛巾冷敷、微燒（約38℃）可吃撲熱息痛、以暖水洗澡及穿鬆身衣。但若副作用在接種後24小時仍出現，或有嚴重過敏反應如針口出紅疹、面腫、呼吸困難等，便需立刻求醫。

藥劑師會：常見副作用不需報

衛生署回覆，藥物安全監察系統一直接收及分析藥劑業界及醫護人員呈報藥物（包括疫苗）異常事件。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

7‧21保護女記者被毆 首名傷者出庭：「白衣人見林卓廷後 拍閘機襲市民」
7‧21保護女記者被毆 首名傷者出庭：「白衣人見林卓廷後 拍閘機襲市民」
事主直播片：白衣人挑釁「出嚟打呀」 市民回罵牛屎佬
事主直播片：白衣人挑釁「出嚟打呀」 市民回罵牛屎佬
「one number of、two numbers of……」 藏械案控罪書英文錯 官：唔想成外國笑柄
「one number of、two numbers of……」 藏械案控罪書英文錯 官：唔想成外國笑柄
流水集會上訴委會會議 警稱民陣「大品牌」合作得好好
流水集會上訴委會會議 警稱民陣「大品牌」合作得好好
元旦遊行襲警案 把風兩男改判10月重回監獄
元旦遊行襲警案 把風兩男改判10月重回監獄
稱未澄清涉違法言論 促獨立註冊自承法律責任 中大與學生會割席 停成員校內職務
稱未澄清涉違法言論 促獨立註冊自承法律責任 中大與學生會割席 停成員校內職務
葵涌抑鬱婦菜刀殺熟睡夫 鄰居：二人感情好未聞吵架
葵涌抑鬱婦菜刀殺熟睡夫 鄰居：二人感情好未聞吵架
曾繁光：嚴重宜每3月覆診 疫下延期易復發
曾繁光：嚴重宜每3月覆診 疫下延期易復發
名潮食館增至11染疫 3為員工 7人上周五下午到訪 專家料職員跨枱傳播
名潮食館增至11染疫 3為員工 7人上周五下午到訪 專家料職員跨枱傳播
BioNTech疫苗最快明抵港
BioNTech疫苗最快明抵港
試劑侵權案未頒禁令 華大須停售予海外新客
試劑侵權案未頒禁令 華大須停售予海外新客
王振民：港選舉制度屬國務非自治羅健熙：基本法選舉有專屬條文 非納「中港關係」章節
王振民：港選舉制度屬國務非自治羅健熙：基本法選舉有專屬條文 非納「中港關係」章節
譚耀宗：夏寶龍無說治港者要「愛黨」
譚耀宗：夏寶龍無說治港者要「愛黨」
西灣河中槍學生 腸黏連再入院
西灣河中槍學生 腸黏連再入院
續聘車長返半更 九巴勞資談判破裂 汽總數成員尖沙嘴碼頭「封站」請願
續聘車長返半更 九巴勞資談判破裂 汽總數成員尖沙嘴碼頭「封站」請願
大角嘴劏房檢40磚可卡因 市值6350萬
大角嘴劏房檢40磚可卡因 市值6350萬
終院3非常任法官續任3年
終院3非常任法官續任3年
東鐵新系統班次延誤 港鐵：需時磨合
東鐵新系統班次延誤 港鐵：需時磨合
網媒丘品被指欠租36萬 業主入稟收樓
網媒丘品被指欠租36萬 業主入稟收樓
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區會社區參與計劃數目跌七成 民署歸因不批撥款及疫情
【Emily】區會社區參與計劃數目跌七成 民署歸因不批撥款及疫情
【Emily】工聯會兩會倡議 推灣區共同家園
【Emily】工聯會兩會倡議 推灣區共同家園
【Emily】稱財案未惠漁農界 何俊賢暗批財爺「暴君」
【Emily】稱財案未惠漁農界 何俊賢暗批財爺「暴君」
【Emily】譚耀宗批有官員「事不關己 高高掛起」
【Emily】譚耀宗批有官員「事不關己 高高掛起」
【Emily】陳智思：青年唔信兩制源於不了解內地
【Emily】陳智思：青年唔信兩制源於不了解內地
【Emily】教大初創賽 5隊各獲15萬創業金
【Emily】教大初創賽 5隊各獲15萬創業金