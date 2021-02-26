BioNTech疫苗最快明抵港

港大學者：群體免疫需七成接種

大規模人口接種疫苗是為達至群體免疫。港大公共衛生學院教授高本恩今日在本報撰文解釋，群體免疫意指一個地方有大比率人口對某傳染病有免疫力，從而令此傳染病無法大規模傳播。他以香港為例，假設病毒基本繁殖率（R0）為3，須達至群體免疫所需的免疫人口為約總人口的三分之二，R0為3是代表一名患者平均傳染3人，如3人中有2人具免疫力，即餘下1人有感染可能，R0即可降至1，故倘多於三分之二人口有免疫力，便不會有大型爆發。

但高本恩強調，公式僅提供粗略估算，因不同年齡層及從事不同工種人群的感染率有差異，故個別高風險行業的免疫水平，對保護整體人群尤其重要。

受制國策 料中港難免檢通關

高本恩稱，要應付新冠病毒，香港需至少三分之二人口對病毒有免疫力，現時沒任何疫苗可提供100%保護率，故香港須超過67%人口接種疫苗才有機會達群體免疫，假設選擇保護率達95%的疫苗，就需七成人接種方可達至群體免疫。他認為，倘本港透過接種疫苗形成群體免疫，即使本港全面開放，相信未必能以全面開放模式與國內通關，入境內地後仍須檢疫，因內地仍採取「外防輸入，清零保零」策略，而其透過疫苗接種達至群體免疫，或需好一段時間。

食衛局及復星醫藥昨沒回應BioNTech疫苗何時會抵港。負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨向公務員發信，稱特首與司局長接種科興疫苗後沒任何不適，鼓勵公務員盡早接種疫苗。他說，局方本月初邀請常任秘書長及部門首長提名公務員在社區疫苗接種中心執行行政支援工作，目前已收到過千個提名。

（疫情第四波）