名潮食館增至11染疫 3為員工 7人上周五下午到訪 專家料職員跨枱傳播

昨增13確診 衛署籲同時段食客聯絡

昨多13宗確診，12宗屬本地感染，當中3宗源頭不明個案日前已公布，故昨沒疫情記招。其中5宗為日前初步確診的K11 Musea名潮食館食客，均曾於2月19日下午1至2時到場午膳。該店昨多2名食客及3名員工初步確診，連同前日一名確診食客，累計11人染疫。已公布的6名確診食客均在光顧餐廳後病發，介乎2月21至23日。

撇除首名於2月18日中午12時許光顧的食客，據衛生防疫中心初步流行病學調查，其餘7人2月19日都在餐廳午膳，部分人互不相識，估計餐廳內可能出現傳播。中心呼籲2月19日中午12時至下午3時到訪餐廳者盡快致電2125 1111或2125 1122，以便流行病學調查及接觸者追蹤。

梁子超倡員工驗抗體 食客檢疫

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，連續兩日有食客染疫，且出現跨枱傳播，估計餐廳有持續的傳播源，最有可能是通過員工傳播，該員工可能病毒排放量高，即使戴口罩也未能完全防止病毒排放，可能是透過長距離傳播，令多名食客感染；另一可能是有帶病毒食客在上述兩日到場午膳。他相信室內環境及空氣不流通，或是導致爆發的因素。

梁子超認為，透過環境或器具污染而傳播的可能較低，料不會多枱食客接觸相同物品。他亦建議可為員工驗抗體，看有否人早已感染。

當局要求2月18至24日到訪者強制檢測，梁子超認為，傳播高峰集中在18及19日，應再推前兩日，要求2月16日及17日到訪者強檢。另將2月19日與患者同時段用膳的食客檢疫會較穩妥。

昨日3宗源頭不明個案包括16歲余振強紀念中學男學生、在荔枝角億京廣場工作的34歲女售貨員，以及在新蒲崗大有街工作的62歲男驗貨員。

北大嶼臨時醫院啓用 將收輕症

另外，共816張隔離病牀的北大嶼山醫院香港感染控制中心今起接收新冠患者，醫管局發言人稱，今日首先啓用一個設48張隔離病牀的病房，接收16至65歲、臨牀情况屬輕度或中度的新冠患者。中心會視乎疫情發展，逐步接收仍在社區治療設施的病人。

明報記者

（疫情第四波）