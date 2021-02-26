葵涌抑鬱婦菜刀殺熟睡夫 鄰居：二人感情好未聞吵架

69歲丈夫姓劉，其前額、頭頂及後腦共有6處刀傷，長約4至10厘米不等，死因有待解剖後確定。涉嫌謀殺被捕的73歲姓劉妻子，衣服上沾滿血漬，沒表面傷痕。因她情緒不穩，事後被送往瑪嘉烈醫院留醫。警方暫未能與她會面及錄取口供。

患精神分裂 10年病史無襲擊紀錄

事發昨凌晨4時許，警方接獲一名女子報案，稱母親以刀襲擊其父，新界南衝鋒隊人員到場發現頭部受傷浴血男子已奪去菜刀，並將妻子按在地上制服，警員拘捕涉嫌傷人妻子，並安排傷者由救護車送院，其間傷者昏迷，延至昨晨5時41分證實不治。警方於單位內檢獲涉案的染血菜刀。

葵青警區刑事總督察王身樂指出，被捕人有逾10年精神分裂及抑鬱症紀錄，曾入院治療，過去沒有襲擊紀錄；她定時到葵涌精神科門診覆診及服藥，有駐院社工跟進個案，最近覆診為本月8日，前晚亦有吃藥。男事主則已退休10年，與妻子居於涉事單位34年，沒家暴紀錄，前晚一家三口同吃晚飯，夫婦沒有發生爭執。據悉男事主被指疑有外遇，警方將循夫妻感情及經濟狀况深入調查，並會聯絡社會福利署跟進涉事家庭需要。

死者胞弟：嫂子表面與常人無異

死者胞弟稱，嫂子表面與一般人無異，間中會發脾氣、手震，胞兄最愛惜家人，前日中午仍與兩人通電話，惟凌晨發生不幸事件，「大家都唔想，但偏偏發生咗！」望政府相關部門加強留意、關心精神病者，認為可能醫生亦會跟進不到，情况似「炸彈」。

居於貴瑤樓約40年、與劉氏一家是「老街坊」的蘇先生、蘇太表示，劉氏夫婦感情相當好，間中一同下樓買菜，但劉妻深居簡出，有時與鄰居碰面便會「笑笑口」打招呼。蘇先生說，兩人曾一同到印尼和北京旅遊，未聽聞過二人吵架。另有鄰居稱，劉氏夫婦會一同到荃灣川龍種生果，收成後會派發予街坊。

蘇太說，鄰里間知道劉太患有精神病，而劉生亦十分照顧太太，「唔會大大聲講嘢」。蘇太憶述，約20年前，劉妻疑病發，突然在家中放聲大哭，並說自己腳痛，蘇太說，自己事後亦曾4度向劉太提議一同到長者中心，但她婉拒。蘇太稱，劉妻有一段日子會坐車到荃灣教會參加聚會。

據蘇太了解，劉氏夫婦育一子一女，兒子早年結婚後移居台灣，女兒與二人同住，「覺得佢樣樣都好，仔又好女又好，唔知點解會咁」。蘇先生蘇太均對事件感愕然及難受，相信事件因劉太病發引致，將為他們一家祈禱。