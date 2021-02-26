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稱未澄清涉違法言論 促獨立註冊自承法律責任 中大與學生會割席 停成員校內職務

【明報專訊】創會51年、由學生票選的中大學生會不再獲大學認可。校方昨發「嚴正聲明」指，學生會幹事會當選內閣朔夜經勸喻及提醒後，並未澄清涉嫌違法及失實言論，要求學生會註冊為獨立社團或公司，「自行承擔法律責任」，亦暫停學生會成員在校內不同委員會的職務等。朔夜候任會長林睿睎稱對校方決定感遺憾及委屈，批評校方剝奪內閣成員職務外，亦剝奪逾4000名參與學生會選舉的學生意願。林又稱即使未必能全面服務同學，「但我們會繼續盡最大努力履行選舉承諾，繼續與中大人同行」。

中大：發表煽動違法言論可開除

中大繼2月3日發聲明，強烈反對「朔夜」發表失實指控及有可能違法的言論後，校方昨晚上近10時發聲明，提出多項針對「朔夜」的行動（見表），包括要求學生會以其他本地大學學生會的註冊方式，註冊為獨立社團或公司，「自行承擔法律責任」。中大又稱，若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括着令學生暫時停學或開除。

會長：未被告知涉事言論 赤裸打壓學生自治

「朔夜」凌晨零時在校園見記者，候任會長林睿睎稱，校方沒告知過內閣有何言論有違法嫌疑，他形容校方決定前所未有，「赤裸裸對學生自治的打壓」。內閣將於下月上任，林說將與中大學生會幹事會臨時行政委員會如期交接，但估計日後未能全面服務同學，就此他率領全體內閣成員鞠躬致歉。前會長區倬僖稱，希望港人知道，有很多不願放棄的年輕人，在自己崗位默默堅持。

現屬大學以下組織 未向警註冊

翻查警方資料，八大僅中大及教大學生會沒根據《社團條例》向警方註冊。中大學生會根據《香港中文大學條例》成立，條例列明「香港中文大學可設有香港中文大學學生會，其章程須經大學校董會批准」。消息人士表示，學生會一直屬大學以下組織，而學生會有些言論可能違法，在現架構下校方亦有法律責任，需釐清相關言論法律責任；而學生會的立場亦與大學不一致，讓其自行註冊並獨立於校方，學生會自行為言論負責。據了解，段崇智現時態度強硬。

另外，立法會財委會原定今日審議中大綜合科研實驗大樓工程項目，涉約14億建設費，惟中大暫時撤回，稱「鑑於部分立法會議員對中大處理2019年社會事件的工作及事後提升保安措施的詳情表示關注」。

學生會當選內閣朔夜參選宣言曾指《港區國安法》是「極權高壓統治的政治手段」，批評中大向政權低頭。

相關字詞﹕朔夜 中大學生會

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