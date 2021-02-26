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元旦遊行襲警案 把風兩男改判10月重回監獄

【明報專訊】2020年元旦民陣發起遊行被腰斬後，一名便衣警在旺角尾隨示威者欲拍照，之後被多人圍毆，致頭顱出血。涉案兩名負責把風的男子早前被裁定襲警罪成，各判囚3個月。律政司不服刑期過輕，提出刑期覆核。上訴庭昨批准覆核申請，將量刑起點大幅提高至12個月，經酌情扣減，改判兩被告各監禁10個月。兩人原本服刑完畢，現須重返監獄。

原囚3月 律政司覆核刑期

侍應李炳希（22歲）及經理利子恒（25歲）被控於去年1月1日，在旺角山東街及通菜街交界襲擊警員何思駿，原審裁判官林子勤下令判囚3個月。控方代表、律政司高級助理刑事檢控專員黎嘉誼昨表示，當晚有人向便衣警拳打腳踢，兩被告為施襲者把風，屬共同參與非法集結；雖然兩人沒被控非法集結，但參考黃之鋒2014年的非法集結案，3個月監禁不足以反映刑責。

官：到上訴庭就話非法集結

控方：考慮各因素決定罪名

法官潘兆初聽畢反問：「控方最初無控告兩人非法集結，到上訴庭就話有非法集結，點可能係咁？」控方解釋，反修例相關的案件甚多，為加快處理，律政司考慮不同因素決定檢控罪名。法官彭偉昌提到，比起現場情况，上訴庭希望全盤考慮當時的社會環境，「黑衣人係咩一回事，個個都知！」稱被告恃人多勢眾破壞秩序，屬加刑因素。

代表兩被告的大律師藍凱欣稱，兩人欠缺法律知識，才倉卒決定為友人把風，又表示無直接證據顯示本案與示威有關，惟彭官明言不需要直接證據，當日遊行「由港島到旺角都有廣泛報道，喺每個人記憶當中」。

此外，前年11月10日，倉務員曾鏡光（48歲）涉在屯門推開兩名上前截查的警員，早前被裁定拒捕罪成，判囚4星期，昨於高院提出定罪及刑期上訴。上訴方表示，呈堂影片可證被告或無指罵警方，惟律政司表示被告在警方面前「衝紅燈」並不合理，認為他確有指罵警方才會被捕。法官駁回所有上訴，擇日頒下理由，被告須即時服刑。

【案件編號：CAAR14、HCMA279/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 襲警 反修例運動 元旦遊行

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