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流水集會上訴委會會議 警稱民陣「大品牌」合作得好好

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7人被控組織和參與前年8月18日維園流水式集會，案件昨續審。曾代表警方與民陣開會的警司供稱，警方在會上接受民陣為「一個大品牌」，與警方在遊行集會方面「合作得好好」。另外，有份代表黎智英的資深大律師余若薇因已完成隔離檢疫，昨到法庭參與聆訊。

警「反建議」僅在維園集會

民陣不同意：危害公眾安全

時任高級督察、現任港島總區行動部總督察冼佩雯在民陣申請舉行遊行集會後，曾與總督察古兆輝代表警方出席會議。冼確認古曾提出「反建議」，建議民陣只在維園舉行集會，惟民陣代表不同意，當中岑子杰曾形容安排「危害公眾安全」，被告之一的李卓人則認為人群屆時難以進入維園。

不同意維園當日下午3時塞滿

至於另一次的上訴委員會會議，冼佩雯表示，警司廖珈奇當時形容民陣「係一個大品牌」，與警方在遊行集會方面「合作得好好」，警方亦接受民陣的「和理非」取向。

冼佩雯表示，不同意當日下午3時維園已「塞滿」參加者，只是「人多囉」，亦不肯定當時已出現過分擁擠的情况。她又稱，曾在指揮中心內「大嗌」通知群眾開始遊行，惟忘記上級有否回應。

認「六四集會潮水式疏散」

集會前曾帶同約90名軍裝警員到場的總督察陳禮文則供稱，警員當日遭群眾辱罵和舉中指，人數後來甚至「淹沒」警員。他在盤問下確認，警方於同年的六四集會曾以「潮水式」策略協助群眾疏散，但形容當時的警民關係有「天淵之別」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 黎智英 余若薇 民陣 維園 流水式集會 818遊行 反修例運動

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