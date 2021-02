「one number of、two numbers of……」 藏械案控罪書英文錯 官：唔想成外國笑柄

【明報專訊】23歲理工大學男生被指在寓所內藏有胡椒彈手槍及軍刀等武器,昨於粉嶺裁判法院再提訊時,裁判官陳炳宙斥英文控罪書的文法錯誤,並即場讀出部分內容:「one number of Pepper Ball Tactical Compact Pistol」、「two numbers of Pepper Ball Magazine」,稱「小學生都會知一個蘋果就one apple,兩個蘋果就 two apples,我唔想單案上到終審法院,香港法庭會成為外國法庭嘅笑柄」。陳官隨即要求控方修正。