「one number of、two numbers of……」 藏械案控罪書英文錯 官：唔想成外國笑柄

警：案件進司法程序 不評論

據了解，控罪書由警方撰寫。警方回覆本報查詢時，以案件已進入司法程序，不作評論。

案中被告為理大一年級生呂世瑜（23歲），被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器三罪，暫毋須答辯，須繼續還押至4月8日再訊。

根據被告3項控罪的中文控罪書指稱，他在去年9月24日在粉嶺的寓所內藏有1支胡椒彈手槍、2個胡椒彈彈匣、14個防毒面具、3個防毒面具濾芯、1件防彈背心、2把分別長26厘米及30理米的軍刀、1支伸縮警棍。

英文控罪書原文版本提到被告牽涉藏有8項違法物品時，以「number/numbers of」撰寫相關數目，其後經控方修改後，修正版已全刪去「number/numbers of」，並改為「one Pepper Ball Tactical Compact Pistol and two Pepper Ball Magazines」、「14 Respirators」等。

【案件編號：FLCC1804/20】

（反修例風暴）