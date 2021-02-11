「one number of、two numbers of……」 藏械案控罪書英文錯 官：唔想成外國笑柄

【明報專訊】23歲理工大學男生被指在寓所內藏有胡椒彈手槍及軍刀等武器，昨於粉嶺裁判法院再提訊時，裁判官陳炳宙斥英文控罪書的文法錯誤，並即場讀出部分內容：「one number of Pepper Ball Tactical Compact Pistol」、「two numbers of Pepper Ball Magazine」，稱「小學生都會知一個蘋果就one apple，兩個蘋果就 two apples，我唔想單案上到終審法院，香港法庭會成為外國法庭嘅笑柄」。陳官隨即要求控方修正。
警：案件進司法程序 不評論
據了解，控罪書由警方撰寫。警方回覆本報查詢時，以案件已進入司法程序，不作評論。
案中被告為理大一年級生呂世瑜（23歲），被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器三罪，暫毋須答辯，須繼續還押至4月8日再訊。
根據被告3項控罪的中文控罪書指稱，他在去年9月24日在粉嶺的寓所內藏有1支胡椒彈手槍、2個胡椒彈彈匣、14個防毒面具、3個防毒面具濾芯、1件防彈背心、2把分別長26厘米及30理米的軍刀、1支伸縮警棍。
英文控罪書原文版本提到被告牽涉藏有8項違法物品時，以「number/numbers of」撰寫相關數目，其後經控方修改後，修正版已全刪去「number/numbers of」，並改為「one Pepper Ball Tactical Compact Pistol and two Pepper Ball Magazines」、「14 Respirators」等。