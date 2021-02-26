7‧21保護女記者被毆 首名傷者出庭：「白衣人見林卓廷後 拍閘機襲市民」

與妻乘西鐵到元朗站

幾分鐘仍未開出遂下車

A憶述，當晚他與太太約10時43分到達元朗站，列車開門後，他看到對面月台有約10名白衣男子站着按電話。當時他已得悉元朗有襲擊事件，月台上有街坊叫人不要下車、乘車到屯門，但他等了幾分鐘列車仍未開出，遂與太太下車，前往輕鐵站乘車至屯門。

A續說，他沿樓梯走到下層大堂，看到地下有斷木棍和一灘血迹，當時收費區內有約20名市民，包括時任立法會議員林卓廷，現場有人報稱有女子遇襲受傷，正在廁所內急救。約20至30名白衣人則在F出口附近聚集，他們手持藤條、木棍及雨傘指罵閘內市民，又突然叫囂，「大部分人都好驚恐，不知發生什麼事」。

林卓廷稱已聯絡元朗警區

「警察很快到」

法官葉佐文問，當時市民有否跟白衣人吵架，A回答當時雙方未有對罵，之後他聽到林卓廷說「已聯絡元朗警區，警察很快到」，惟白衣人看到林卓廷後，開始拍打閘機及玻璃圍欄，閘內市民亦開始情緒激動，與白衣人對罵，他便拿出手機直播。

A表示，直播於晚上10時49分開始，白衣人在閘機附近「說挑釁性的說話」，叫閘內的人出來，亦有市民回罵「牛屎佬」。兩分鐘後，一名穿深色衣的男子在閘外被追打，之後一名粉紅色間條衣的男子，手持雨傘及木棍想攻擊他，「幾乎打中我，我畀人拉咗去後面」。

「中國制造」白衣男入閘招手

控方指出，片段中有一名身穿印有「中國制造」紅色字樣的白衣男子，進入閘內收費區向市民招手。A同意，但他當時「唔知佢想點」。據控方開案陳辭，首被告王志榮案發時身穿該字樣的白衣。

片段拍攝到有閘內市民開傘，控方問A為什麼他們會開傘，A說這明顯是自衛行為，因白衣人以藤條、木棍及水樽襲擊，「可以做的就是開遮擋」，又強調「當時實際穿黑衣的人一半都冇」。控方又問，當時閘內的人向白衣人投擲的物件是什麼，A表示當時情况混亂，沒有印象。

控方問市民為何開傘

傷者：明顯是自衛

片段接近尾聲時，有穿反光衣的女記者出了閘，A稱他當時站在閘機旁，一名粉紅色衫男子衝過來打了他一下，然後掉頭追打女記者。他跳出閘嘗試保護女記者，隨即遭兩至三人用硬物敲打，他的手機被打爛，直播亦因此中斷。

6名被告為王志榮（55歲）、黃英傑（49歲）、鄧懷琛（61歲）、吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及蔡立基（41歲）。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、734/20】

明報記者

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）

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