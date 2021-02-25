【Emily】選唔選特首？ 陳茂波冇答

預算案講解結 被問「愛唔愛黨」

陳茂波喺記招話，過去年幾兩年香港經歷唔少困難，佢喺準備預算案期間同各界交流溝通，「是在編製過程當中一些心路歷程和個人體會」。至於呢份預算案係咪夠交功課選特首，佢話首務係防疫抗疫、為之後經濟恢復努力，先係整份預算案嘅考量，自言「單純地」喺諮詢過程中了解社會痛點、市民期望。

佢喺電視論壇再表示自己全神貫注做預算案，用有限資源睇吓點樣幫到大家，「就係咁嘅啫」。主持直接問佢係咪打算選特首？陳茂波定一定神話，「目前整個團隊在行政長官領導下，齊心合力全力抗疫，全力部署和推動疫後的經濟重建，大家都係一條心努力緊」。

被問到愛唔愛黨，陳茂波話佢尊重、擁護《憲法》同《基本法》，又話「愛國愛港」喺香港係應有之義。財爺嘅妻子許步明、兒子陳天行有到立法會旁聽，散場後，許步明被問丈夫表現點，佢豎起兩隻拇指話「好好……好辛苦呀佢哋做得」。