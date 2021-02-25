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2021年2月25日星期四
港聞二
「發生暴力衝突」6字描述7‧21襲擊 遭連番質問譏諷 官斥陳辭含糊 控方認白衣先動手
控方申警署相片呈堂 兩被告稱不公 官准呈
官稱力度遠超自衛 咬斷警指青年罪成
早備入獄無悔抗爭 被告：憂出獄時香港面目全非
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華大試劑涉侵權 遭申臨時禁制今宣判
深水埗明哥食店遭爆竊
有機資源中心調查 遭以琳沙律控誹謗
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涉初四將軍澳放煙花 黃店持牌人被捕
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【Emily】今年原夠鐘退休 立會法律顧問續任兩年
【Emily】110人「提早打針」 聶德權fb無痕修正至318人
【Emily】區議員宣誓修例 王進洋表明辭職
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【明報專訊】（請看附圖）
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「發生暴力衝突」6字描述7‧21襲擊 遭連番質問譏諷 官斥陳辭含糊 控方認白衣先動手
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