私煙貨車遇查 與警追逐9公里

因超重露餡 檢千萬元私煙

被捕45歲姓朱男司機，涉嫌危險駕駛、超載、忽視交通指示及管有未完稅香煙，其後由警方帶署扣查。事發於昨凌晨零時許，新界北交通部一輛警車巡經上水粉嶺公路近新田交匯處時，發現一輛輕型密斗貨車慢速行駛，疑超重令車胎受壓，遂上前示意停車，惟貨車未有理會並加速逃去，警車尾隨及通知上峰增援。

兩人棄車 司機被捕客逃逸

貨車曾以最高時速90公里企圖擺脫追截，並兩次衝紅燈，追逐約9公里後，貨車駛至新田公路錦繡迴旋處被截停，司機及乘客棄車逃跑，趕至警員追至300米外新潭路將司機制服，男乘客則逃去無蹤。警方將被捕司機押至貨車旁，打開車斗發現滿載未完稅香煙，車輛超載逾3公噸貨物。

海關稅收罪案調查科第一組署理高級調查主任陳寶田表示，涉事密斗貨車上載有250萬支加熱煙（俗稱煙彈）及110萬支未完稅香煙，應課稅值達690萬元，市值達1000萬元，檢獲加熱煙數量為近4年最大宗。相信農曆新年過後物流貨車仍未完全正常運作，私煙集團遂以貨車一次過運送大批私煙圖利。海關將調查私煙來源、流向及追緝在逃男子，不排除稍後有更多人被捕。