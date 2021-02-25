10院舍最快下月中優先打針 可自選疫苗

院友打針前須先評估

社署前晚向10間院舍發信邀請參與「院舍外展接種先導安排」，要求周五前交回條確認是否參與，信件附有接種須知、接種同意書等。據悉，院友可選接種科興或BioNTech，院舍最遲下月15日回覆社署院友意向。

樂善堂轄下院舍應邀

稱多家屬盼接種後放寬探訪

信件提到，如院友選擇接種BioNTech疫苗，醫管局醫護組成的外展隊會上門接種，最快3月下旬起開始。外展隊會先到院舍視察識別特定區域，包括疫苗準備及稀釋區、接種區、休息區等，並與院舍商討流程，評估院友是否適合接種，其後再上門。

選擇科興疫苗的院友則由衛生署透過院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生上門接種，最快3月中可接種，醫生會先評估院友是否合適接種。院舍最遲3月15日要提交同意接種院友及未能表達接種意願的院友名單，如院友沒有法定監護人或家屬，或無法聯絡家屬或法定監護人，須由外展醫生評估及決定是否合適接種，「以符合院友的最佳利益」。

樂善堂總幹事劉愛詩證實，樂善堂朱定昌頤養院獲邀並已決定參加，將盡快向院友及家屬收集接種意願，該院有222名院友，院舍空間大，足夠做到稀釋區等安排。她透露不少家屬曾查詢並有意讓院友接種，他們大多希望接種後院舍可放寬探訪，但她強調是否放寬探訪要視乎社區疫情等因素。香港路德會社會服務處亦證實，路德會黃鎮林伉儷安老院獲邀參與。

安老服務協會主席陳志育認為，先導計劃能讓政府了解院友接種疫苗傾向並累積接種經驗，稍後會再商討接種流程及細節，料較健康的院友會首批接種。

（疫情第四波）