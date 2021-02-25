BioNTech疫苗今無法抵港 稱無關歐盟管制

出口未完成 目標月底分兩批到港

公務員事務局長聶德權昨早在港台《千禧年代》表示，首批BioNTech疫苗預計今日抵港，涉及數十萬劑。不過，政府昨晚表示，接獲復星醫藥通報，由於疫苗出口程序尚待完成，未能如期於昨日在德國付運、今日抵港，當中不涉歐盟就疫苗出口的管制問題。發言人稱，首批100萬劑BioNTech疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到港，並以2月底抵港為目標作準備。

5科興接種中心明啟用

料初期只打一半名額

至於科興疫苗，市民明日起可在5個接種中心打針。營運九龍灣體育館接種中心的中卓醫務集團主席曾華德表示，該中心有15個接種位，約5分鐘為一人接種，每日最多約2400至2500個名額，初期預計政府只開放一半名額、即約1200個，預料理順程序後會再增加。

曾華德說，核實接種者身分等行政工作由政府負責，營辦商負責醫療區運作，包括等候、接種和休息區，其中等候區有電視播放接種須知等，市民接種前要簽同意書，若不清楚可查詢在場醫護，「會要求醫護穿波鞋，因為要在中心內行來行去，方便市民查詢」。市民接種後要在休息區觀察30分鐘，離開前護士會檢查接種者是否已觀察30分鐘，也會詢問其身體狀况。一旦接種者出現嚴重副作用，場內有腎上腺素等藥物，若接種者心跳太快、太慢或嘔吐等，中心有專線電話召救護車。

官涌疫苗接種中心由尚至醫療及私人執業專科醫生協會承辦，外科專科醫生郭寶賢會在該中心工作，他說中心有14個接種位，預計每日最多2000名額，明日預計有過千人接種。他說，接種者預約時已在網上閱讀須知，接種前會要求簽同意書。若醫生有懷疑，例如發現長者說不清楚有否禁忌，或會要求接種者暫不接種並向其醫生查詢。

聶德權稱，前日安排214名優先群組人士打科興疫苗，也有318人因系統「擺烏龍」而預約到中央圖書館打針，故全日有532人打了科興疫苗。

（疫情第四波）