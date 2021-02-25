准4人一枱同日爆疫 名潮食館6中招 許樹昌：鬆綁時逾兩成源頭不明 有風險

增17宗 6源頭不明

本港昨增17宗確診，16宗本地個案，當中6宗源頭不明，包括名潮食館用膳個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該店確診食客於2月18日中午12時許用膳，另5宗初步陽性個案均在翌日下午1時至2時光顧，時間上「比較太巧合」，「有幾堆人，差不多短時間、同一時間在同一餐廳出現」，相信該店於上述兩日可能有傳播，故在2月18日或之後光顧該店及其員工都須強檢。

3組食客5初陽

涉九龍醫院上班醫局員工

食肆5宗初步陽性個案涉3組人，第一組涉於醫管局九龍醫院R座上班的醫管局總部資訊科技部員工，該確診職員不接觸病人，但曾一起用餐的3名醫管局員工要檢疫；第二組涉尖沙嘴中心同一公司3名員工，各人全部初步確診，公司員工全須檢疫；第三組涉居於大角嘴維港灣7座的退休人士，他與家人曾到名潮食館，本人另曾到不同食肆。張竹君認為上述5宗個案「大機會人傳人」，但暫未知3組客座位。

食肆上周四起放寬至每桌4人，張竹君稱未知傳播途徑，難講是由於多少人一枱導致爆發，她稱「（一枱）多啲人，可能大家出去食飯興趣會大了」。至於如何用安心出行或食客登記資料追蹤，她表示曾處同場而有用安心出行者，打開應用程式時會接到通知。衛生防護中心亦會問餐廳有否用「紙仔」登記，考慮以SMS通知有關食客。她補充，食肆要停業及大清洗，暫未知食肆18名員工在恢復晚市堂食時做的強制檢測結果。全部員工結果要呈陰性，加上食肆消毒過後，才可復業。

許：多酒樓控疫未達標

「一開又會出事」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，政府放寬措施之際每日仍有雙位數確診，「雖然係低雙位數，但都有風險，源頭不明個案超過兩成，社區仍有不少隱形傳播」。他稱食肆是高風險地方，「4人一枱就會傾偈，一邊吃一邊傾自然會噴飛沫」。他認為若不放寬措施，很多食肆會面臨結業，形容政府訂立政策有一定困難。但食肆如要放寬「一定要控制高危點」，如起碼要1小時換氣6次及設執枱專員等，「好多酒樓都未必做到，然後一開，又會出事」。被問需否再收緊，他認為有其他控制疫情機制，「不會因為一間爆就全面收緊」，他希望確診者如實說出緊密接觸者，稱現時會同時檢驗其緊密接觸者的緊密接觸者，「如做得仔細，希望可以撳得住」。他再提醒食客應縮短除口罩時間。

本港昨有1宗帶N501Y變種病毒基因的輸入個案。一宗源頭不明個案居於杏花邨26座，大廈早前進行強制檢測，張竹君稱確診者和家人當時的檢測結果為陰性，但確診者由本月20日起不適，檢測呈陽性。另一宗源頭不明的初步確診者為余振強紀念中學16歲學生，張竹君稱由於該校暫時只有1宗初確，有別於上次筲箕灣官立中學的兩宗確診，而該學生沒有緊密接觸者，小息亦沒除口罩，故毋須送檢，衛生防護中心已建議學校關閉14日，並安排其他師生檢測。

昨日一名染疫的78歲女長期病患離世，目前香港累積192名新冠病毒患者離世。

明報記者

（疫情第四波）